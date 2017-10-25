Крым не наш, но чья Собчак?

Волна споров, поднятая вчерашней пресс-конференцией Ксении Собчак, продолжает катиться по Сети, тем более что журналистка исправно поставляет все новые поводы для дискуссии. Вчерашнее заявление об украинской принадлежности Крыма Собчак подкрепила свежим постом, написанным в ответ на критику со стороны Натальи Поклонской:

Ksenia Sobchak

Наталья Владимировна сказала: "Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия". Так вот: вообще-то мировому сообществу неизвестно. Вот буквально никому. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь. Да что там мировая держава: даже Сбербанк России не признает Крым частью России. Или вы видите в Евпатории, Ялте, Керчи или Симферополе хоть одно его отделение? В отличие от Натальи я родилась и всю жизнь прожила в России. Мой отец был одним из тех люде, кто писал ее конституцию. И мне действительно неприятно, что мы, как страна, не держим слово данное нашему главному соседу. Я училась в МГИМО, давно правда, меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать и при этом все можно обсуждать. Но видимо в евпаторийском филиале харьковского юридического института и в Государственной думе есть вещи, которые не обсуждаются: Крым наш, Царь женился девственником, Путин - навечно. Но с другой стороны - хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров.

Многие искренне рады тому, что эти слова прозвучали в публичном поле.

Tatiana Narbut-kondratieva

Ну хоть крым не наш. И ничего не случилось, да? То есть, так можно было? А то меня три года уверяют, что публичные люди вынуждены наступать себе на горло, чтоб на статью не наговорить.

Тетяна Даниленко

Можно как угодно относиться к Ксении Собчак. Но это переломный момент: когда в настолько политически застойной стране, как Россия, мэйнстримный деятель, да еще и кандидат в президенты, заявляет четко и без всяких экивоков, что Крым - украинский, а Кремль нарушил международное право и собственные обязательства по Будапештскому соглашению.

Виталий Портников (Крым.Реалии)

...Важно не количество людей, которые поддержат очередного «технического» кандидата – и без Собчак понятно, что в России нет и не может быть никакого свободного волеизъявления. Имеет значение, что мысль, которая еще вчера казалась нелегальной, антигосударственной, не имеющей никакого отношения к политической реальности, теперь вбрасывается в свободное политическое пространство. Ведь даже оппозиционные кандидаты на пост президента России – как тот же Навальный – пытались шутить с международным правом и заигрывать с шовинистическими предрассудками прозябающего в средневековой безысходности «электората», отсюда и разглагольствования о том, что «Крым – не бутерброд».

Почему это важно? А потому, что рано или поздно – с Путиным или без этого стареющего правителя – российское общество вынуждено будет прийти к пониманию необходимости нормализации отношений с Украиной, возвращения захваченных территорий, окончательного отказа от экспансионистской внешней политики, осуждению шовинизма и агрессии. И в этот момент очень важно,чтобы простые тезисы, предложенные Ксенией Собчак, находились не вне политического поля, а внутри его.

Предсказуема и реакция пророссийского лагеря.

Несмотря на это, в либеральном стане к выступлению Ксении многие отнеслись скептически.

​Кирилл Шулика

Кстати, выборы в годовщину присоединения Крыма...

Думайте те, кто еще не понял, зачем выпустили Собчак. Оппозицию не удалось запугать, ее решили обсмеять.

Victoria Ivleva

Абаззяю! Абаззяю Ксению Собчак в любом виде. Но больше всего абаззяю ее за честность и принципиальность, с которой она свои позиции отстаивает. Чего-чего, а этого у нее никак не отнять! И в "Доме-2" отстаивала, и на шоу Первого канала всегда была прямой и отточенной как стрела, а уж сейчас особенно.

Вот смотрите: дает отпор Матильде Поклонской по вопросу Крыма, объясняет недотепе, что Крым вовсе не наш, что мировое сообщество его таковым не признает, так прямо разжевывает и в недотепский Матильдин ротик и вкладывает. Кто хочет это прочитать на страничке - вот сюда пожалте https://www.facebook.com/sob4ak…

В общем, вламывает Матильде прям по помидоры и даже выше. Потом зэков обещает освободить, прям вот так раз - и Сенцова называет (забывая, правда, при этом еще целую кучу украинцев, которые мучаются в российских тюрьмах по облыжным обвинениям), ну да ладно, забывчивость - приятная черта девической молодости.

Ну мне при таких раскладах так и захотелось зайти на ее кандидатавпрезидентский сайт, может, порадеть или там еще чего.

Захожу. Вот он, здесь: https://sobchakprotivvseh.ru/. Вижу, трудится и сама, и штаб ее, высокоморальный и розовощекий, тоже весь в поту: собирают сто тыщ голосов за выдвижение.

И собрали уже больше десяти, между прочим!

А дай-ка посмотрю, думаю, где больше всего сторонников у красавицы есть, а где и вообще нету.

Ну понятно, лидируют две столицы, дак в них и народу больше всего живет, но и остальные подтягиваются, даже в далекой Тыве целых четыре человека видят Белокурую Жози Президентом России.

А потом смотрю по карте влево. А там, в Черном море, полуостров такой, Крым называется. И из этого самого Крыма, - который, как вроде Ксения Матильде доходчиво объяснила, вовсе не наш, - целых 56 человек поддерживает ее выдвижение - 18 в Севастополе, остальные рассеялись по всему полуострову. И они учтены в общем подсчете голосов.

Вот это ход! Вот это кандидат в Президенты! Все прям по кремлевской науке: когда надо - наш, а когда не очень надо - то может побыть и не нашим, а потом опять нашим станет, а потом против всех.

Хотела я еще чего-то писать тут, а потом подумала - ну вот зачем? Нравится вам, граждане, эта конфетная обертка, - умом, честью, порядочностью, добротой, честностью, милосердием, широтой души, совестливостью, любовью к своей стране и своему народу, культурой, искренностью и всеми остальными качествами, которыми, на мой взгляд, должен обладать кандидат в Президенты моей страны - валяйте, выбирайте. Мы в России еще и не то видывали. Только не рыдайте потом.

Лично я больше на эту тему не скажу ни слова. Хотя Родину, конечно, жалко, но и через это, видимо, придется пройти.

Георгий Бовт (BFM.ru)

Законы любого шоу, в том числе политического, диктуют, что действие должно развиваться по нарастающей, а новые сюжеты и «хиты» поставляться публике с четкой регулярностью, чтобы она не заскучала. Заявка, сделанная Ксенией Собчак уже на первой пресс-конференции, намекает на то, что это шоу может оказаться весьма даже зажигательным, при том что оно пока явно не похоже на маргинальное — уровень явно повыше.

Многие отмечали, что за ее слова Ксении может грозить уголовная ответственность. Собчак в ответ заявила, что преследовать ее за высказывание мнения невозможно, и уточнила, что считает незаконным преследование по тому же поводу активиста Сулеймана Кадырова.

Павел Чиков

Логика простая - или сажайте Ксению Собчак рядом с обвиняемыми крымскими татарами, осужденными казанскими татарами, кубанскими, тверскими и челябинскими русскими за те же слова, или (гораздо лучше и правильнее) прекращайте все высосанные из пальца "крымские" уголовки о пресловутых призывах к сепаратизму.

Кремль отреагировал на призыв к сепаратизму довольно вяло, хотя трактовать ответ Пескова при желании можно как угодно.

Timofey Shevyakov

Ответ Пескова какой-то пугающе беспомощный.

Ощущение такое, что договоренность с Ксенией Анатольевной была об одном, а она ВНЕЗАПНО перевернула доску.

Какой бы ни была позиция Собчак по Крыму, отсутствие на выборах Навального остается для многих достаточным поводом за нее не голосовать.

Ostap Karmodi

После заявления Собчак по Крыму мне кажется совсем не стыдным сходить и проголосовать за неё на выборах.

Если только в этих выборах не будет учаcтвовать Путин и будет участвовать Навальный.

#sarcasm

Александр Шмелев

Если - паче чаяния - она принесет какие-то пристойные результаты (хотя бы второе место и <55% у Путина), тогда я, пожалуй, признаю, что был неправ, игра стоила свеч, и участие в этом шоу было оправдано.

А уж если они добьются второго тура, тогда я и сам с удовольствием в эту кампанию включусь - в промежутке между турами.

Просто пока мне кажется, что об этом речь не идет, и такой задачи даже не ставится. (Столь впечатлившие многих слова о Крыме лишь укрепляют мои подозрения: скорее всего, в Администрации Президента считают, что подавляющее большинство россиян категорически против возврата Крыма, и именно поэтому Собчак должна будет на нем публично настаивать, не опасаясь положенного за это в УК уголовного преследования. Ведь ее задача - представить противников Путина в виде маленькой "секты", крайне далекой от большинства населения).

Но буду рад ошибиться.

ПС: Кстати, всё то же самое относится и к Навальному. Если бы его допустили до участия в выборах, а он бы набрал на них даже меньше Зюганова, я бы сразу же потерял к нему интерес. В реальности у меня нет никаких персональных симпатий и антипатий ни к Собчак, ни к Навальному, ни к кому бы то ни было еще из потенциальных противников Путина. Единственное, что меня интересует - отстранение от власти престарелого узурпатора, почти 20 лет назад пролезшего в президентское кресло и не желающего его освобождать. И я готов поддержать любого, кто вносит вклад в это дело, а также выступить против любого, кто, наоборот, помогает ему удерживаться на своем месте. Вот и всё. Как говорится, ничего личного.

Natalya Reznik

Собчак и Путин.

- Владимир Владимирович, я обещаю снять свою кандидатуру с выборов, если вы допустите Навального.

- Да не допущу.

- Наверняка?

- Наверняка.

- Тогда точно обещаю. Пойду людям скажу.

Занавес.

Был ли Путин крестным отцом Ксении? Спор на эту тему развернулся после вчерашнего интервью Собчак Юрию Дудю (те, кто не готов смотреть полуторачасовое видео, могут ознакомиться с тезисами Ксении в довольно-таки длинном пересказе "Медузы").

Timur Olevskiy

А вот как вы поняли ответ Собчак у Дудя? Отец Гурий все-таки крестил, то есть сам обряд проводил. А Путин все же крестный? Или Гурий крестный?

Наташа Иванова

Отец Гурий (Чезлов) не мог быть крестным отцом Ксении Собчак в 1994-1995 году (если ей было 12 лет во время крещения), потому что принял монашеский постриг в 1988году и мог крестить детей, но не становиться крестным отцом. Я выше уже писала, что монахи не могут быть крестными отцами.

Кирилл Шулика

Ксения Собчак у Дудя сказала, что ее крестил отец Гурий. То есть можно понять, что он ее крестный, а не Путин. В принципе лучше бы Путин, честное слово.

Гурий (Чезлов) умер в 2001 году. Вот, собственно, кусочки из его духовного наследия.

"Вспомнили, как однажды, когда дела в фирме шли очень плохо, мы просили о. Гурия освятить наш дом, что он и сделал, надев епитрахиль. Когда обходил дом, увидел черную собаку, которая у нас жила, рассердился, замахал крестом и закричал, что это бес, гоните беса из дома. С тех пор собака у нас в доме не жила. В тот же день к нам пришла налоговая полиция с проверкой. Увидев о. Гурия, они удивились и спросили: «Что тут у вас?» На это им было отвечено: «Беса изгоняем». О. Гурий окропил святой водой этих служителей закона, и с 1996 г. они у нас больше не бывали".

"Сотрудники вспомнили, как о. Гурий сопротивлялся выполнению работ на компьютере - даже набору Божественных текстов. Каждый раз он спрашивал, на чем сделан заказ. Когда я спросил, какая ему разница, о. Гурий огорошил меня ответом: «Компьютер от сатаны, а ксерокс - он Божий свет излучает!». <...>

Вообще старший Собчак, видимо, был склонен к царебожию. Ну реально вот в окружении этот отец Гурий, владыка Иоанн (Снычев), который умер сразу после того, как на приеме в банке благословил Нарусову.

Так что Ксении Анатольевне лучше бы про это не рассказывать, а то за нее сама Поклонская агитировать начнет.

Некоторые заявления, сделанные Собчак на шоу, сегодня успешно опровергли сами себя.

Но и без шоу Малахова Ксения Собчак уже стала второй по упоминаемости в телеэфире после Путина, сообщает "Коммерсантъ".

Roman Moguchiy

«На всех телеканалах, которые изучает по заказам КПРФ «Медиалогия», ей посвящено 12,4% сюжетов — по этому показателю госпожа Собчак стала второй после господина Путина. Не обошли ее стороной и федеральные каналы, где по числу упоминаний она оказалась третьей».

Оппозиционному кандидату удалось прорвать информационную блокаду, ура!

Konstantin Kalachev

В стране бардак. Царя убили. Расстрелян адмирал Колчак. Войну и голод пережили. Теперь надежда на Собчак!

Кирилл Лятс

В конце концов, вместо того, чтобы мы разрывались между Навальным и Явлинским, нам придумали кое-что интереснее)

Serg Mitrofanov

Ишь как всех корежит от Собчак! ©

(я в восхищении)

Marat Guelman

Александр Морозов жалуется, непонятная картинка : "проект Кремля" Навальный, "проект Кремля" Собчак и "проект Кремля" Ходорковский и т д

А я советую поговорить с Владимир Рыжков и все станет на свои места. Кремль готов поддерживать любой новый оппозиционный проект, так как он разрушает старые проекты. Но ровно до того момента пока он не становится сам по себе значимым электорально.

Вот Республиканская партия Володи Рыжкова. Так поддерживали, что я, достаточно близкий друг, вдруг засомневался, думаю - продался дружище. Но как только они вышли из этого 2-х процентного гетто и стали что-то набирать - тут же мочилово по всем фронтам, скрытые сьемки и т п.

Секрет непотопляемости Явлинского именно в том, что он никогда с 1996 года он не становился реальной политической силой. Поэтому и Ксении можно все что угодно пока она разрушает идею бойкота (и так слабую, прав Ходорковский) и пока мешает реальным игрокам. А как только станет (ну вдруг) сильной - будут мочить невзирая на договоренности.

Так что обыграть кремль можно только одним способом. Сделать так, чтоб проект Собчак не ослаблял, а усиливал Навального. Ну а для Алексея, хороший политический урок. Политика не делается в одиночку. Вокруг сильного политика должны быть не только сторонники, но и политики помоложе, поменьше масштабом и т д

Serge Sharov-Delaunay

Вот тут мне коллега написал (не буду выдавать кто) замечательное: "Президентский срок Алексея Навального по традиции будет условным"

Valery Solovei

Алексей Навальный не будет допущен к выборам ни при каких условиях

Причем, с точки зрения Кремля, его способность организовать серьёзные протесты снижается, а 7 октября в Москве была апробирована успешная тактика нейтрализации выступлений. Угроза бойкота, и без того несерьёзная, полностью нейтрализована участием в выборах Ксении Собчак.

В то же время и после марта 2018 Навальный останется серьёзной политической проблемой.

Игорь Эйдман

Это же двухходовка. Навального власти побоялись зарегистрировать. Понятно, что теперь он и вся созданная его сторонниками организационная и информационная инфраструктура будут работать на бойкот псевдовыборов. Это может привести к снижению явки в Москве и других крупных городах до позорно низкого уровня, к уличным беспорядкам и дестабилизации системы. Кремлю необходимо срочно "сменить повестку", перевести внимание на фальшивый объект. В этой ситуации кремлевские политтехнологи нашли на своем складе невостребованную резиновую куклу для мужчин серии "Собчак" и стали ее надувать.

Совершенно неважно, что произносит эта кукла. Главное, что ее в любой момент могут сдуть и положить на полку.

Самое позорное, что в этом спектакле участвуют некоторые якобы оппозиционные авторы, еще недавно призывавшие к бойкоту выборов. Сейчас они заговорили о выдвижении Собчак, как о каком-то серьезном политическом проекте. Такое ощущение, что вокруг куклы серии "Собчак" собралась целая толпа политологов, политтехнологов, блогеров. У всех губы дудочкой, каждый пытается припасть и надуть (то ли куклу, то ли заказчика). Однако не всех допустят. Бюджеты (в отличие от куклы) - не резиновые.

Рыклин Александр

Совершенно не важно, каких взглядов придерживается Ксения Собчак. Совершенно не важно, что она говорит в ходе своей предвыборной кампании. Совершенно не важно остроумна она и тонка, либо тупа и уныла. Совершенно не важно, что за люди пришли в ее команду. Совершенно не важно, как пройдет ее предвыборная кампания, будет ли ее имя в бюллетене и сколько человек за нее проголосуют... Все это не имеет ровным счетом никакого значения!

Важно только то, что Ксения Собчак в качестве фиктивного подставного кандидата на пост президента России согласилась стать частью проекта по дальнейшей узурпации власти в России Владимиром Путиным. Она теперь внутри этого сценария, в котором ей отведена довольно важная роль...

Вот, о чем необходимо помнить каждую минуту, когда мы сегодня говорим о Ксении Собчак, оцениваем ее слова и поступки, прикидываем перспективы. Она теперь часть команды Владимира Путина. То есть - "путинская". И в этом смысле вовсе ничем не отличается ни от Миронова, ни от Жириновского или Зюганова. Это теперь ее компания...Матвиенко будет ей подмигивать как своей... Вам интересно, что говорит Зюганов? Вот в той же мере вам должно быть интересно, что говорит Собчак... Это все нынче одна помойка...

Не рады новой кандидатке в президенты и пророссийские консерваторы.

Ольга Туханина

Всё медийное пространство будет забито информационными поводами от команды Собчак. Там попытаются полностью перехватить повестку. Вместо успехов в Сирии или строительства Крымского моста социальные сети начнут бесконечно пережевывать скандальные выходки Ксении. Кто-то будет шумно уходить из штаба, кто-то будет писать открытые письма — всё это забьет информационные поры до предела.

Когда с экранов телевизоров нам постоянно сообщают о тревожном предвоенном времени, а в политической жизни страны по-прежнему в ходу невнятные наперстки политтехнологов, общество начинает пребывать в растерянности.

В этой ситуации появление шутовской Собчак, окруженной специалистами, может многое изменить. Перед нами, разумеется, не созидательный проект, а разрушительный. Поскольку ломать — не строить, то к происходящему надо относиться со всей серьезностью. Иначе в год столетия революции мы можем получить очередную смуту и сами не заметим, как.

Иван Давыдов (The New Times) маскирует свой текст под тест из трех пунктов, позволяющий избирателю определиться с выбором.

Ключевой момент пресс-конференции кандидата в президенты России Ксении Собчак (ах, красиво ведь звучит, как не посмаковать, — «кандидат в президенты России Ксения Собчак»!) — это вовсе не слова про Крым, про политзаключенных и даже не извинения в адрес экономиста Андрея Мовчана, который больше не Овчан и не Морчан. Главное — это ответ на вопрос о предполагаемых связях с Кремлем. И форма ответа — вопросом на вопрос, и даже содержание — не новость. Это ведь почти цитата из культового некогда фильма «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером. Там вор в законе Виктор Роста спросил храброго милиционера Ивана Данко: «Какие ваши доказательства?» Здесь Собчак поинтересовалась у журналистов: «У вас есть доказательства? Нет? Тогда, до свиданья!» <...>

Из ловкого ответа кандидата Собчак вытекает один понятный вывод: можно, конечно, гадать, во что играет власть, множить более или менее обоснованные версии. А можно власть вынести за скобки и попытаться вывести формулу личного отношения к предстоящим выборам президента.

Но вынести власть за скобки никак не получается, так что правильный ответ у этого "теста" на самом деле один:

Вы отлично понимаете, что слово «выборы» для обозначения ритуала по приведению подданных к присяге на верность государю используется просто по инерции. И в отличие от многих прочих, спорящих нынче и ссорящихся, обвиняющих в чем-то друг друга, Ксению Собчак, Владимира Путина, Морчана, Овчана, масона Богданова и даже Сергея Миронова, у вас есть прекрасный повод воскресный день 18 марта 2017 года провести с пользой. Остаться, например, дома.

Выборы, на которые в последний раз допускались бы все желающие, пытается вспомнить Олег Козырев:

Небольшое напоминание про некоторые нелегитимности прошлых лет.

Президентские выборы 2012 года нельзя считать легитимными из-за недопуска на них Лимонова. Ему тогда сорвали собрание инициативной группы. Кстати, и Явлинского не допустили на те выборы тоже.

Выборы мэра Москвы 2014 года нельзя считать легитимными из-за недопуска на них Сергея Удальцова, которому сорвали регистрацию домашним арестом.

На выборы в Мосгордуму вообще много кого по беспределу не допустили чуть позже тоже.

Это я к тому, что любой честный последующий суд вообще очень сильно может поставить под сомнение законодательные инициативы, указы, решения всех лиц, которые выбирались, не допуская на выборы других кандидатов.

В наших интересах, чтобы до выборов допускали каждого желающего.

Глеб Павловский в эфире "Эха Москвы":

Мы имеем перед собой криминальную ситуацию. Да, это нелегальные выборы. Они устроены нелегальным образом и базируются на недопуске отнюдь не одного Навального. А массы людей, в том числе и потенциальных кандидатов от власти, между прочим. Я бы даже сказал: в первую очередь их, они опаснее, чем Навальный. А мы обсуждаем, что будет.. Будет ли стараться остаться компания в Кремле, которую никто не избирал никогда и никогда не выберет и которые испаряются при уходе Путина, и Путин это знает. Это единственная дубинка его на них. Конечно они должны убедить президента выдвигаться в следующий раз. Да, у них много способов. Главный их способ – то, что он без них ничего не может делать. Он не создал независимой от них бюрократии.

Ни построить мост, ни провести губернаторские выборы. Соответственно ни даже подобрать «технократов».Я же знаю, как он подбирал Володина - случайность одного длительного авиаперелета.

Эти выборы имеют примерно то же значение, что выборы 1999-2000 года. То есть выборы, после которых выборы можно уже вообще не проводить. И скорей всего, те люди, которые будут определять политику победителя, проводить их не будут. Пока не найдут преемника. Конечно, им нужен преемник, которого Путин утвердит. Они будут его выбирать, а не Путин, понимаете? Это очень важно. Наша система управляется чемпионами выживания. Это я много раз говорил. Поэтому она так прочна. Она склеена страхом не выжить. Это самый мощный человеческий рефлекс. Они борются за выживание.

А пока - застой продолжается.

Николай Подосокорский

Летом писали, что Путин находится у власти дольше, чем Брежнев. А ведь на днях и у Дмитрия Медведева будет своеобразный юбилей - 2000 дней как он возглавляет российское правительство. Медведев уже занимает пост премьер-министра дольше, чем любой из его предшественников в постсоветской России. А в советское послесталинское время дольше чем Медведев возглавляли правительство лишь Хрущев и Косыгин. При этом, как полагают многие эксперты, у Медведева есть все шансы остаться премьером и после 2018 года. Вот он - еще один признак неозастоя. Для имитации обновления кадров назначают в регионы "молодых технократов", но группа авторитетных "старцев", у которых в руках находятся реальные рычаги власти, давно сложилась и остается неизменной: Валерий Зорькин, Вячеслав Лебедев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Александр Бортников... Все они будут оставаться на своих постах пока совсем не одряхлеют или сами не захотят "передохнуть", как Сергей Иванов.