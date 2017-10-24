Выбор Ксении

С момента, как появилось видео-заявка на участие в так называемой президентской кампании Ксении Анатольевны Собчак, меня достали вопросами друзья, знакомые и не знакомые: почему молчу и ничего не комментирую. Отвечаю сразу всем.

1. Собчак объявила о своем решении, но она еще не кандидат. Кандидатом становятся после решения ЦИК о регистрации кандидата.

2. Скорее всего, Собчак будет зарегистрирована кандидатом. Ее участие в этих выборах может быть как личным (но согласованным с властью) желанием, так и результатом давления, а также сочетанием первого и второго - амбиций и предложения, от которого по разным причинам невозможно отказаться. Пока не известно, кто еще будет в списке кандидатов. Я готова убрать оговорку «так называемые» рядом со словами президентские выборы в России только в том случае, если будет зарегистрирован Алексей Навальный, единственный открыто оппонирующий Владимиру Путину политик, уже ведущий реальную предвыборную кампанию по всей стране.

3. Навального скорее всего не зарегистрируют, то есть это будут фейковые выборы, в которых Ксении Анатольевне, как и остальным зарегистрированным кандидатам, отведена бутафорская роль. Это мне не интересно.

4. Договорное участием Собчак в этих выборах вовсе не означает, что ее политические амбиции тоже фейковые. Уверена, что они реальные, и Ксения Анатольевна хотела бы занять крупный государственный пост. Не исключено, что нечто такое ей пообещали, если она «будет правильно себя вести». Предполагаю, что ее приход в оппозицию после парламентских выборов 2011 года и перед президентскими выборами 2012 года был стартом политической карьеры. Но оказался фальстартом, поскольку движуха увяла и сохранилась только вокруг Навального.

5. Собчак сохранилась в медийном пространстве как интервьюер и ведущая ток-шоу не на федеральных каналах. Полагаю, что как неотъемлемая часть российского гламура, что она удачно продолжала сочетать с политикой, Ксения в какой-то мере со временем компенсировала потерю в доходах, связанную с перекрытием доступа на большие каналы и, возможно, ограничением в ведении корпоративов и прочих выступлений. То есть она не проиграла, перейдя в умеренную оппозицию, с точки зрения публичного присутствия в информационном пространстве (в том числе благодаря грамотной раскрутке в соцсетях), но на какой-то период времени проиграла с точки зрения доходов.

Ксения никогда не будет моим кандидатом никуда, в том числе в президенты, ни на фейковых, ни на реальных выборах

6. Основной причиной того, что в самом конце 1990-х выбор пал на Владимира Путина как преемника Бориса Ельцина, стала его верность бывшему боссу Анатолию Собчаку, в том числе, как считается, и после опалы и возбуждения против Собчака уголовного дела. Семья Ельцина сочла такого человека надежным гарантом будущего Ельцина и его близких после отставки. И оказалась права. Путина можно считать в широком смысле челном семьи Собчака. Он считает себя вправе требовать от членом семьи бывшего питерского мэра такой же лояльности, которую проявил сам.

7. В этом смысле Ксения Анатольевна не представляет для Путина угрозы и вполне допускаю, что он может серьезно рассматривать ее перспективы в будущем, если она удачно пройдет проверку.

8. Попробовать впервые в России прогнать через предвыборную кампанию женщину - довольно интересный и своевременный политический эксперимент. У Путина нет наследника (во всяком случае, официально) , но у него две дочери, одна из которых Екатерина, уже вышла в публичное пространство с несколькими крупными дорогостоящими проектами.От людей, которые с ней общались в последнее время, я знаю, что Екатерине это интересно, что для нее это не пустое формальное присутствие, а реальная заинтересованность и вовлеченность. Тем не менее пока сохраняется строгое табу на освещение жизни детей Путина. И все же в 2018 году Екатерине будет 38 лет, теоретически она сможет участвовать в президентских выборах и обеспечить спокойную старость отцу и его ближайшему окружению.

9. Я считаю Ксению Анатольевну человеком умным и с характером, но мне представляется, что ее участие в этих президентских выборах уменьшает ее политические шансы в будущем - если мы доживем до будущего, в котором будут честные выборы, в том числе президентские. Не забудут не простят.

10. И в заключение. В отличие от многих, я придерживаюсь теории, что люди не меняются. В разных ситуациях и с возрастом они проявляют разные, в том числе неожиданные, черты характера, но базово, глубинно не меняются. Сколько-то, уже точно не помню, лет назад я случайно увидела по телевизору ток-шоу, в котором речь шла о «моем круге людей»: у каждого свой круг общения, возможны ли пересечения, вот это всё. В программе принимала участие Ксения Собчак и люди «ее круга», а также дети из детдома. Махнув рукой в сторону детей из детдома, Ксения, не моргнув глазом, объяснила, как никогда не будут, не смогут и не пересекутся их круги. После этого я видела еще много стыдного по российскому телевидению, но то чувство стыда, которое я тогда испытала, было таким молниеносным и звонким, что я тут же вырубила телек, чтобы не смотреть в глаза детдомовским детям. Ксения никогда не будет моим кандидатом никуда, в том числе в президенты, ни на фейковых, ни на реальных выборах.

Наталья Геворкян – журналист

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