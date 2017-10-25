Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз будут жить и работать в Киеве

Заместители председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, освобождённые и перевезённые из России в Турцию, будут жить и работать в Киеве.

Как сказал в эфире телеканала "112" представитель Меджлиса Рефат Чубаров, в столице Украины их ждут в течение нескольких дней. По словам Чубарова, перемещение Умарова и Чийгоза из России в Турцию означает, что им запрещено жить на родине - в аннексированном Россией Крыму.

Чубаров сообщил также, что сейчас освобождённые должны пройти медицинское обследование в Турции.

Ранее в среду сообщалось, что указы российского президента о помиловании Чубарова и Чийгоза засекречены и не опубликованы. По информации участников переговорного процесса об освобождении лидеров крымских татар, это является "политическим решением и итогом переговоров с участием Турции и Украины".

27 сентября Ильми Умеров был приговорён подконтрольным России судом в Крыму на два года колонии-поселения по обвинению в сепаратизме.

11 сентября Ахтем Чийгоз был приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, связанных со столкновениями между проукраинскими и пророссийскими участниками митинга в Симферополе.

После аннексии Крыма российские власти признали Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретили его деятельность.

Освободить Умерова, Чийгоза и других крымско-татарских политиков и гражданских активистов неоднократно требовали международные и российские правозащитные организации.