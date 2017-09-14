Госдепартамент выразил глубокую обеспокоенность приговором Чийгозу

Государственный департамент США выразил глубокую обеспокоенность обвинительным приговором заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу. В заявлении, распространенном пресс-службой американского дипломатического ведомства в среду, говорится: "Мы глубоко обеспокоены обвинительным приговором, который суд в Крыму вынес 10-го сентября заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу".

Госдепартамент указывает, что дело против Чийгоза было выстроено на "безосновательных обвинениях в организации беспорядков, происшедших еще до российской оккупации полуострова".

"Приговор Чийгозу", подчеркивает американское дипломатическое ведомство, - "представляет собой очередную меру в длинном списке судебных мер против Меджлиса и его руководителей, оказавшихся под ударом ввиду оппозиции отторжению Крыма Россией".

Ахтем Чийгоз был арестован в январе 2015 года. Его защита сообщала о многочисленных нарушениях в ходе судебного процесса. 11 сентября политика признали виновным в организации "массовых беспорядков", связанных со столкновениями 26 февраля 2014 года между проукраинскими и пророссийскими участниками митинга в Симферополе. Сам Чийгоз заявил, что представители Меджлиса, запрещенного решением подконтрольного России суда, не имеют отношения к этим беспорядкам. Освободить политика требует Евросоюз и международные правозащитные организации.