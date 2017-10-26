По делу о гибели Станислава Головко задержан третий полицейский

В Нижнем Тагиле по делу о смерти задержанного после допроса в ОВД № 17 задержан третий полицейский – оперуполномоченный Анатолий Быков. Как сообщает правозащитная организация "Зона права", полицейскому предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий с применением насилия. Ранее по тем же статьям были арестованы оперуполномоченный Дмитрий Панов и старший лейтенант Егор Ялунин.

По версии следствия, полицейские в конце сентября по подозрению в краже задержали в Нижнем Тагиле 41-летнего Станислава Головко. Через три дня Головко в состоянии комы доставили в больницу. Задержанный умер, не приходя в сознание. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, возникшая от множественных ударов тупым предметом. Всего на теле Головко были обнаружены следы от 26 ударов. Полицейский Ялунин на суде заявил, что погибший "нанес себе увечья сам".

Подробнее о деле об убийстве Станислава Головко читайте здесь