В Новосибирске директор компании задержан после забастовки рабочих

В Новосибирске задержан генеральный директор строительной фирмы "ПТК-30" Антон Коновалов. На протяжении нескольких месяцев на объектах компании строители забирались на башенные краны и требовали выплат долгов по заработной плате, угрожая покончить с собой.

В следственном комитете региона Радио Свобода подтвердили факт задержания руководителя в головном офисе группы "ПТК-30". Представитель ведомства добавил, что подробности будут позже.

Расследование не связано с задержкой зарплат, сообщают региональные СМИ. Новое разбирательство проходит по факту вымогательства денег у дольщика одного из жилых комплексов. У него требовали полтора миллиона рублей, чтобы получить право собственности у компании и перепродать свою квартиру. Клиент не согласился и обратился в правоохранительные органы.

На этой неделе руководство компании неоднократно встречалось с дольщиками, которые недовольны сроками сдачи домов. Сейчас работы на большинстве строительных объектов "ПТК-30" приостановлены из-за регулярных протестных акций работников. По словам бывших сотрудников, предприятие задолжало выплаты больше чем 100 рабочим.