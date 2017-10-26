Штаб Навального в Саратове подаст в мэрию 2018 уведомлений о митинге

Штаб Алексея Навального в Саратове намерен подать в местную мэрию 2018 уведомлений о намерении провести в городе митинг-встречу с оппозиционером. В настоящее время поданы уже 1100 заявок.

В штабе Навального объясняют свои действия тем, что власти Саратова уже полтора месяца отказываются согласовать митинг, каждый раз ссылаясь на то, что место для проведения акции занято. Координатор штаба Михаил Мурыгин отмечает, что мэр Саратова, согласно законодательству, будет обязан подписать каждый из 2018 ответов на уведомления. При этом сторонники Навального намерены обжаловать каждый отказ по их заявке в суде.

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Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Российские власти заявляют, что оппозиционер не имеет права баллотироваться из-за судимости по делу "Кировлеса". Несмотря на это, политик продолжает предвыборную кампанию.

Штабы Навального открыты в 79 городах России, в настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по регионам страны. Во многих городах власти отказываются согласовывать митинги-встречи с политиком. Навальный считает, что это свидетельствует об эффективности его кампании и страхе Кремля.