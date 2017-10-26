Умеров и Чийгоз встретились с Эрдоганом в Анкаре

Лидеры крымскотатарского национального движения Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом в фейсбуке сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Чийгоз и Умеров поблагодарили Эрдогана за его усилия по их освобождению, а также попросили президента Турции помочь десяткам преследуемых в аннексированном Крыму татар украинцев и людей других национальностей.

Ранее на брифинге в Анкаре Умеров заявил, что обязательно попробует вернуться в Крым.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в освобождение Чийгоза и Умерова. Они прибудут в Киев 27 октября.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Его признали виновным в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Чийгоза был приговорен к восьми годам колонии. Его признали виновным в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.