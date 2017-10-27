Президент Путин в ходе учений запустил 4 баллистические ракеты

Президент России Владимир Путин запустил 4 баллистические ракеты в ходе учений по управлению Стратегическими ядерными силами страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Ранее Министерство обороны РФ отчиталось о проведенных 26 октября учениях, в которых были задействованы стратегические ядерные силы России. Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь" была пущена с космодрома Плесецк в Архангельской области. Еще две ракеты запустили с борта атомной подводной лодки Тихоокеанского флота. Четвертая баллистическая ракета была запущена из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота. Ракеты поразили учебные цели на военных полигонах на территории России, сообщило Минобороны России.



После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году Россия провела большое количество внезапных армейских проверок и военных учений. Страны Запада неоднократно выражали беспокойство в этой связи.