Крушение вертолёта у Шпицбергена будут расследовать Норвегия и МАК

Расследованием крушения вертолёта с российскими гражданами у Шпицбергена будут заниматься норвежские следователи. Власти Норвегии также привлекут экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В пресс-службе комитета сообщили, что специалисты уже приступили к работе.

Вертолет с восемью гражданами России на борту в четверг упал в море у берегов архипелага Шпицберген на севере Норвегии. Он летел в поселок Баренцбург. Среди пассажиров были три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Их судьба пока неизвестна. Вертолет принадлежал государственной компании "Арктикуголь".

Норвежские власти отправили к месту крушения вертолет и несколько судов. Спасатели отмечают, что поиски осложняет плохая видимость и сильные волны. В России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.