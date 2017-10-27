Пресс-релиз суда о Волкове: "начальник штаба известного политика"

Суд в Нижнем Новгороде отложил до 7 ноября рассмотрение дела в отношении Леонида Волкова - главы предвыборного штаба оппозиционнера Алексея Навального. В сообщении пресс-службы Нижегородского областного суда говорится, что такое решение принято в связи с неявкой ответчика на заседание. При этом имена Алексея Навального и Леонида Волкова в сообщении не называются.

Пресс-релиз размещён на сайте суда под заголовком : " Начальник штаба известного политика не явился в суд Нижнего Новгорода". Далее в тексте Волков назван просто "организатором несанкционированного мероприятия".

Леонида Волкова обвиняют в нарушении порядка организации митинга в Нижнем Новгороде 29 сентября. Сам он участия в акции не принимал — полиция задержала его утром в день митинга. По словам адвоката, оппозиционер не смог явиться в суд по семейным обстоятельствам. Зщита также ходатайствовала о вызове в суд двух свидетелей .