Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании. За отделение от королевства проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, ещё двое воздержались. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал граждан сохранять спокойствие и действовать в рамках закона. Еврокомиссия отказалась комментировать решение каталонского парламента.

В Мадриде сегодня проходит собрание Сената Испании по вопросу введения прямого правления в Каталонии. Центральные власти планируют применить 155-ю статью Конституции, после чего в Каталонии в течение полугода пройдут досрочные выборы.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой запросил у Сената полномочия, чтобы сместить с поста главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Накануне Карлес Пучдемон отказался объявить досрочные региональные выборы. По данным СМИ, в Мадриде были готовы отказаться от введения прямого правления в провинции в случае, если в регионе распустят парламент.​

Лидеры Каталонии считают, что референдум 1 октября предоставил региону мандат на независимость. По данным региональных властей, более 90 процентов участников голосования поддержали идею отделения от Испании. Однако Карлес Пучдемон решил отложить провозглашение независимости и призвал Мадрид к диалогу. Центральная власть объявила референдум незаконным и отказалась от переговоров. Тем не менее, Пучдемона пригласили выступить в Сенате.

Референдум о независимости критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Однако после референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.