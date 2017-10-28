Навальный: власти стремятся сорвать предвыборную встречу в Курске

В Курске неизвестные не позволяют организаторам согласованной встречи с Алексеем Навальным начать монтаж сцены для проведения мероприятия. Сторонники оппозиционера считают, что местные власти стремятся сорвать акцию.

В субботу днем Навальный сообщил на своем сайте, что руководство сразу нескольких курских школ назначило на время проведения встречи собрания и дискотеки, на которые обязаны явиться все учащиеся. Школьникам, которых заметят на акции оппозиционера, угрожают отчислением.

Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Российские власти заявляют, что оппозиционер не имеет права баллотироваться из-за судимости по делу "Кировлеса". Несмотря на это, политик продолжает предвыборную кампанию.

Штабы Навального открыты в 79 городах России, в настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по регионам страны. Во многих городах власти отказываются согласовывать митинги-встречи с политиком. Навальный считает, что это свидетельствует об эффективности его кампании и страхе Кремля.