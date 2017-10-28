Ходорковский не намерен финансировать кампанию Собчак

Основатель движения "Открытая Россия", бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский не собирается финансировать избирательную кампанию Ксении Собчак. Об этом он заявил в видеообращении, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

Ходорковский подчеркнул, что "это выборы без выбора" и поэтому он не видит смысла финансировать подобную кампанию. "Действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является", – заявил основатель "Открытой России". При этом он отметил, что не считает Ксению Собчак "креатурой Кремля".

Во вторник Михаил Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы в марте 2018 года и предложил демократическим силам добиваться регистрации всех кандидатов, способных собрать голоса.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году в качестве кандидата "против всех". Она также сообщила, что готова вкладывать в политическую кампанию собственные деньги и привлекать средства "бизнесменов, с которыми есть договоренности".