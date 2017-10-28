В Москве задержан сторонник Алексея Навального

В центре Москвы, на Манежной площади задержан сторонник Алексея Навального. По информации портала "ОВД-Инфо", ссылающегося на сообщение одного из активистов в твиттере, у задержанного была символика предвыборной кампании оппозиционера.

В Курске на встречу с Навальным в субботу пришли 300 человек. Об этом сообщила городская администрация.

Как пишет Навальный на своём сайте, мероприятие состоялось, несмотря на попытки властей помешать его проведению. Ранее он сообщил, что сотрудникам его штаба не давали начать монтаж сцены, а руководство сразу нескольких городских школ пригрозило отчислением ученикам, которых заметят на митинге.

По словам Навального, в воскресенье состоится его встреча с жителями Тамбова.

Оппозиционный политик намерен участвовать в президентских выборах 2018 года, хотя власти заявили, что такого права он не имеет из-за судимости по делу "Кировлеса". Несмотря на это, Навальный продолжает предвыборную кампанию, совершая агитационные поездки по регионам.

