В Норвегию прибыл самолет МЧС для поисков упавшего вертолёта Ми-8

Российский самолет Ил-76, направленный Министерством по чрезвычайным ситуациям России, прибыл в Норвегию со спасательной бригадой для оказания помощи в поисках экипажа и пассажиров российского вертолета Ми-8, пропавшего без вести в арктическом архипелаге в Свальбарде. Пресс-секретарь местного губернатора сказал, что самолет Ил-76, который вылетел с подмосковного аэропорта "Раменское" и прибыл 29 октября с командой из 40 спасателей.

ТАСС цитирует представителя МЧС, котором сообщил, что среди членов экипажа Ил-76 17 дайверов, имеющих лицензии на проведение глубоководных поисково-спасательных операций. Местный представитель сказал, что экипаж будет базироваться в городе Лонгйир, крупнейшем поселке на Шпицбергене.



Российский вертолет с восьмью людьми на борту упал в море на норвежском архипелаге Свальбард в Арктике 26 октября.

Пассажирами были пять членов экипажа и трое ученых из Института исследования Арктики и Антарктики. Ни один из восьми не был обнаружен и норвежские представители заявили, что надежды найти живых, - весьма маловероятны.

Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило, что самолет "Ильюшин" доставил два дистанционно управляемых подводных аппарата, используемых в поисковых операциях, и способен исследовать подводные объекты на глубине до 300 метров.