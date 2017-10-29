К активисту "Открытой России" из-за портрета Путина приехала полиция

В Чебоксарах полицейские взяли объяснения с активиста "Открытой России" Юрия Сидорова, который носит с собой на обязательные работы портрет президента Владимира Путина с надписью "Надоел". Об этом сообщает проект Радио Свобода "Idel.Реалии".

27 октября в парк, где работал Сидоров, приехали сотрудники патрульно-постовой службы, позднее туда же прибыла оперативная группа. Полицейские взяли с активиста объяснения, что он не проводит незаконную агитацию, и уехали. Свои действия сотрудники правоохранительных органов объяснили анонимной жалобой на несанкционированный пикет. Сам Сидоров считает, что полицейские приехали из-за публикаций о нем в СМИ.

Юрий Сидоров приговорен к 32 часам обязательных работ за участие в антикоррупционном митинге 26 марта. По мнению самого активиста, его осудили за то, что он назвал Путина вором, а главу правительства Дмитрия Медведева – жуликом. Портрет Путина с надписью "Надоел" активист носит с собой на обязательные работы в знак протеста.

Всего на антикоррупционной акции 26 марта в десятках городов России были задержаны до полутора тысяч человек. Некоторые задержанные уже обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека.