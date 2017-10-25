После Октября: 100 лет одичания?

Как со 100-летней дистанции выглядит Октябрьский переворот большевиков?

В какой степени Владимир Путин - наследник Владимира Ленина и Иосифа Сталина?

Кровавое прошлое и настоящее России обсуждаем 25 октября 19-05 в программе "Лицом к событию" с историком и телеведущим Николаем Сванидзе.

Ведет передачу Михаил Соколов.