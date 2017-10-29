Каталонцы Франции готовы предоставить убежище Пучдемону

Две каталонские ассоциации во Франции выразили готовность принять у себя Карлеса Пучдемона, отстраненного от власти главу Женералитата Каталонии и членов его правительства, если те будут спасаться от возможного тюремного заключения.

Глава "Комитета за самоопределение Северной Каталонии" Робер Касановас готов предоставить в распоряжение Пучдемона и его семьи свою виллу в городе Теза.

Глава организации "Каталонское единство" Жом Рур в интервью изданию L’Obs (до 2014 года известному как Le Nouvel Observateur) рассказал, что кроме виллы в Тезе активисты готовы предоставить отстраненному каталонскому руководству около 30 квартир недалеко от Перпиньяна. Рур напомнил, что Франция уже принимала у себя каталонских руководителей, бежавших от диктатуры Франко.

Международное французское радио, излагающее публикацию в еженедельном журнале L’Obs, замечает, что многие ассоциируют Каталонию с Испанией. Однако у Франции своя Каталония — Северная. Это часть департамента Восточные Пиренеи недалеко от испанской границы. Административный центр департамента — Перпиньян — город в 40 километрах от Испании. Многие здесь говорят на каталанском языке и внимательно следят за событиями у южных соседей.

Именно в Восточных Пиренеях тайно напечатали миллионы бюллетеней для референдума о независимости Каталонии после того, как центральное правительство конфисковало у Барселоны заготовленные бланки.

Контакты между северными и южными каталонцами участились с 2014 года, когда французские активисты выступили с идеей референдума о самоопределении. В августе этого года представители обеих каталонских организаций во Франции, а также два местных депутата встречались с Карлесом Пучдемоном в Жироне. По словам Робера Касановаса, на этой встрече обсуждался вопрос потенциального убежища для каталонского руководства.