В Иркутске прошел митинг в память жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий отметили траурным митингом под Иркутском вблизи села Пивовариха. Мероприятие прошло на мемориальном кладбище "Место захоронения жертв массовых политрепрессий 1937-1940 годов". На митинг собралось около ста человек. Для удобства областные власти организовали трансферт из центра Иркутска на мемориал, поскольку большинство участников – люди пожилые. Среди посетителей мемориала были в основном потомки репрессированных. Они рассказывали друг другу о своих невинно убитых родственниках, не сдерживая при этом эмоций.

– Будь они прокляты, те люди, которые внесли трагическую историю в наши семьи. Будь они прокляты эти люди, которые доставили несчастья всем нам. Может быть и жизнь была бы по-другому, может быть и биография была бы другая, – сказал участник траурного митинга, сын репрессированного, член общественной организации "Общество реабилитированных Иркутской области" Арнольд Беркович.

В митинге участвовали представители разных религиозных конфессий и общественных объединений, а также губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко. Участники акции не с трибуны, а в личных беседах, говорили о том, что, как ни парадоксально, но именно губернатор-коммунист начал обустраивать мемориал, который долгие годы стоял в запустении. Вспоминали и о том, что еще три года назад экс-губернатор Сергей Ерощенко планировал продлить взлетно-посадочную полосу иркутского аэропорта по территории мемориала, а останки захороненных здесь людей перенести в другое место. Акциями протеста "зону скорби" удалось защитить.

После митинга в Иркутской областной филармонии состоялся концерт Губернаторского симфонического оркестра, посвященный Дню памяти жертв политрепрессий. В советское время на месте мемориального кладбища вблизи Пивоварихи располагалась спецзона. Точное число жертв, которых здесь расстреляли и захоронили, в так называемых, рвах-накопителях, неизвестно. Историки говорят, что это примерно 17 тысяч человек.

Обследование территории продолжается, на площади 170 гектаров геофизики обнаружили 35 аномальных зон, то есть мест, где возможны еще захоронения. Исследователи продолжают проверять эти зоны. Это поможет уточнить реальную площадь мемориала.