Суд не стал рассматривать иск Плющева к ФСБ из-за Telegram

Мещанский районный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск журналиста Александра Плющева к Федеральной службе безопасности (ФСБ) в связи с её требованием предоставить ключи шифрования переписки в мессенджере Telegram. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Как написал в своем Telegram-канале Плющев, судья Ирина Афанасьева сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе к его личной переписке, никак не затрагивает интересы журналиста.

Плющев и международная правозащитная группа "Агора", представляющая его интересы в суде, обжалуют это решение.

Ранее сообщалось, что журналист Олег Кашин и ведущий "Эхо Москвы" Александр Плющев подали иски к ФСБ. Они считают, что требование предоставить спецслужбе информацию для декодирования сообщений затрагивает их право на конфиденциальное общение с источниками информации.

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Если решение суда вступит в силу, Роскомнадзор получит право заблокировать Telegram в России. Основатель мессенджера Павел Дуров намерен обжаловать постановление о штрафе. Он утверждает, что требование ФСБ противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.

Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена в прошлом году после принятия так называемого "антитеррористического пакета законов Яровой".