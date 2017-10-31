В Минске задержан оппозиционер Николай Статкевич

В Минске в понедельник задержан оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич. Об этом Белорусской службе Радио Свобода рассказала его жена Марина Адамович.

По её словам, Статкевич был задержан на следующий день после акции памяти жертв сталинских репрессий у здания белорусского КГБ. Во вторник, 31 октября, Статкевич планировал выступить на сессии Парламентской ассамблеи "Восточного партнерства" ("Евронест") в Киеве.

Лидер незарегистрированной партии "Народная Громада" Николай Статкевич в декабре 2010 года принимал участие в президентских выборах в Белоруссии. Он был задержан после разгона митинга оппозиции. 26 мая 2011 года его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима "за организацию массовых беспорядков". Статкевич был помилован президентом Александром Лукашенко в августе 2015 года. После этого оппозиционера регулярно задерживали и приговаривали к небольшим срокам лишения свободы.