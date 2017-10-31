СМИ: запрос ФСБ к Telegram связан с терактом в Санкт-Петербурге

Шесть телефонных номеров, информацию по которым ФСБ России запросила у мессенджера Telegram, связаны с подозреваемыми в терроризме. Два номера были зарегистрированы на братьев Азимовых, обвиняемых в организации теракта в Санкт-Петербурге, сообщает Republic со ссылкой на материалы дела и источник в ФСБ. В июне суд выдал секретные разрешения на прослушивание звонков с этих номеров и контроль переписки.



Два номера возможных пособников братья Азимовы назвали на допросах. При этом они не связаны с мессенджером Telegram. По данным ФСБ, приложением пользуются еще два абонента, которые остались на свободе. Один из них, по словам собеседника издания, – дальний родственник фигуранта дела.

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Из-за этого мессенджер могут заблокировать не территории России. Суд отказался принять иск журналистов к ФСБ по этому запросу. Они считают, что расшифровка переписки нарушает их право на конфиденциальное общение с иточниками.

В результате взрыва в вагоне метро в Петербурге 3 апреля погибли 16 человек, в том числе предполагаемый исполнитель. По делу о теракте задержаны 10 человек. Обвиняемые в организации взрыва жаловались на пытки, а их родственники назвали задержание "постановкой".