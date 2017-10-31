Главу московского штаба Навального отпустили из полиции

Из полиции отпустили задержанного ранее во вторник Николая Ляскина, руководителя московского штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Ляскин сообщил в Твиттере. Он отметил, что полицейские обязали его 9 ноября вновь явиться в ОВД. С чем именно было связано задержание Ляскина, достоверно неизвестно. По словам самого оппозиционера, в отделе полиции ему дали пустой протокол и сказали писать объяснения. Он отказался это делать.

Ляскина задержали во вторник утром у его дома. 29 октября оппозиционер и еще семеро активистов штаба Навального были задержаны на встрече с волонтерами. Их три часа продержали в полиции, после чего отпустили без составления протоколов. 15 сентября на Ляскина было совершено нападение. Неизвестный ударил оппозиционера трубой по голове.