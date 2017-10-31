Журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина временно покинула Россию. Об этом в Твиттере сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Ранее он заявлял о намерении эвакуировать Ларину из страны из-за того, что прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев назвал журналистку "сволочью".

23 октября в редакции "Эха Москвы" с ножом напали на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, она находится в больнице. Ларина после этого обвинила Соловьева в том, что он спровоцировал нападение своими оскорбительными высказываниями о журналистах и представителях оппозиции. "Соловьев очень хотел, скотина", – написала Ларина в Фейсбуке. Телеведущий в ответ в эфире государственной радиостанции "Вести FM" ​обвинил журналистку во лжи и назвал ее "откровенной сволочью".

В начале октября Россию после нескольких нападений покинула журналистка "Эха Москвы" Юлия Латынина.