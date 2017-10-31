СМИ: глава ВТБ пришел на вечеринку для инвесторов в костюме Сталина

Глава российского банка с государственным участием ВТБ Андрей Костин появился на вечеринке для гостей инвестиционного форума в костюме Иосифа Сталина. Об этом во вторник сообщило издание Financial Times, читатели которого прислали фотографии в редакцию.

Один из топ-менеджеров банка Юрий Соловьев пришел в образе Никиты Хрущева. В пресс-службе ВТБ утверждают, что костюмы руководителей являются "типичными для эпохи 50-х годов" и что они не изображали советских вождей.

Гостей вечеринки встречали лозунгом "Инвесторы всех стран, объединяйтесь", сообщает Financial Times.

В последние годы в России растет количество людей, позитивно относящихся к Иосифу Сталину. Открываются музеи Сталина, ему ставят памятники, находят политические оправдания сталинским репрессиям, забывая о миллионах невинных жертв. Согласно недавнему опросу "Левада-центра", Сталин вновь возглавил рейтинг самых выдающихся людей в мировой истории.