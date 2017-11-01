Тело погибшего в Сирии россиянина родные вывозили за свой счет

Родственники погибшего в Сирии жителя Нижнего Тагила Антона Добрыгина вывозили его тело на родину за свой счёт. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на знакомого Добрыгина.

Другой знакомый погибшего, военнослужащий, рассказал изданию, что тело Добрыгина доставляли спецбортом, и что он "не был в регулярных войсках", но погиб "как офицер, выполняя рботу, которой его учили".

Ранее независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) называла Добрыгина бойцом частной военной компании Вагнера. По данным CIT, Добрыгин ранее служил в армии, но был уволен "за воровство". Он погиб в конце октября, подорвавшись на фугасе.

В середине октября CIT опубликовала доклад, согласно которому за последние месяцы в ходе боевых действий в Сирии погибли, по меньшей мере, девять бойцов ЧВК Вагнера. Министерство обороны России не признает существование ЧВК Вагнера и отрицает гибель россиян из состава военной компании в Сирии.

По данным СМИ, подразделение Вагнера, было создано в 2014 году, его курирует Главное разведывательное управление армии России. Бойцы этой ЧВК получают ордена и награды по указам президента. Подразделение, как утверждает РБК, обслуживают структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом Путина.