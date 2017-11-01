Власти Владимирской области требуют вести съемку школьников на акциях

Департамент образования Владимирской области требует от муниципалитетов усилить контроль над учащимися, которые симпатизируют несистемной оппозиции. Об этом сообщает местное издание "Зебра-Тв", которое опубликовало текст письма и связалось с чиновником, отвечающим за выполнение распоряжения.

Документ также разместил в Твиттере Леонид Волков – начальник избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального.

Руководству муниципалитетов рекомендовано организовать съемку участников акций с помощью камер высокого разрешения, а также обеспечить публикацию фотографий в интернете. В тексте письма говорится, что эти меры нужны для предупреждения публичных акций во время избирательной кампании и президентских выборов 2018 года.

Сотрудник департамента образования Владимирской области Любовь Орловская, которой, согласно документу, поручено собирать материалы наблюдения, подтвердила факт рассылки документа после того, как к ней обратился юрист местного штаба Алексея Навального.

Сторонники Навального провели уже три крупных всероссийских акции протеста, в которых приняли участие жители десятков городов страны. Волонтеры штабов оппозиционера ведут агитационную кампанию и требуют допустить Навального до выборов. Учащиеся российских школ и вузов неоднократно сообщали, что руководство учебных заведений угрожает им отчислением и другими проблемами за участие в оппозиционных акциях.