Турчак назвал "оговором" показания по делу об избиении Кашина

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак назвал "оговором" показания в отношении себя по делу о нападении на журналиста Олега Кашина.

На брифинге в субботу Турчак, занимающий пост главы генсовета партии "Единая Россия", в очередной раз заявил о своей невиновности. Чиновник утверждает, что его оговорили некие лица "которые находятся сейчас в международном розыске, в США", сообщает телеканал "Дождь".

О том, что Турчак причастен к нападению на Кашина, заявлял как сам журналист, так и жена одного из нападавших.

Олег Кашин был избит в 2010 году. Осенью 2015 года он заявил, что дело о покушении на него раскрыто. Нападавшие оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего отцу бывшего главы Псковской области – Анатолию Турчаку, который считается другом президента России Владимира Путина.