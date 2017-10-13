"Он освободился от Псковской области"

Оппозиционный политик, председатель псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг намерен участвовать в выборах губернатора Псковской области. Об этом Шлосберг заявил после того, как 12 октября стало известно, что возглавлявший область почти 9 лет Андрей Турчак ушел в отставку.

Андрей Турчак стал одиннадцатым главой региона, который за последние две недели покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию". Он возглавлял Псковскую область с февраля 2009-го, теперь его назначили исполняющим обязанности генерального секретаря партии "Единая Россия", которую возглавляет Дмитрий Медведев.

В социальных сетях отмечают, что премьер-министр не торопился с новым назначением бывшего губернатора. Издание "Ведомости" со ссылкой на человека, близкого к администрации президента, отметило, что кандидатура Турчака "не устраивает Медведева из-за репутационных издержек". Издание не исключает, что речь идет о возможной причастности Андрея Турчака к нападению на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Медведев тогда требовал раскрыть это дело.

Сам Олег Кашин называет Турчака заказчиком нападения, по его сведениям, избившие его люди оказались сотрудниками предприятия, которое принадлежит отцу губернатора Псковской области – Анатолию Турчаку, его считают другом президента Путина. Андрей Турчак все обвинения отрицает.

Олег Кашин в своем телеграм-канале так прокомментировал отставку Андрея Турчака:

Он будет идеальным лицом "Единой России", чтобы ни у кого не было иллюзий ни по поводу этой партии, ни по поводу этой власти вообще

– С самого начала, когда заказчиком покушения на меня назвали Турчака, я говорил и писал, что в нашей аппаратной логике Турчаку не будет грозить отставка, потому что власть не любит принимать решение под давлением общества. Это было два года назад, поэтому эти два года губернаторства Турчака в каком-то смысле моя заслуга. Может быть, в другой ситуации сняли бы раньше. Да и партийную должность, может быть, в другой ситуации ему бы не предложили. Судя по тому, что в "Единой России" тянут с этим заседанием, назначения Турчака там хотят не все. И этих "не всех можно понять" – из человека, имеющего отношение к скандальному уголовному делу, трудно сделать симпатичное лицо партии. Но я, наоборот, хочу, чтобы у Турчака сложилась карьера в "Единой России", я хочу, чтобы он был ее лицом, потому что так будет честнее, чем если бы его отправили в никуда и он бы тихо уехал в Ниццу. Мне кажется, он будет идеальным лицом "Единой России", чтобы ни у кого не было иллюзий ни по поводу этой партии, ни по поводу этой власти вообще.

Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников. Политик Дмитрий Гудков в своем фейсбуке сообщает о прошлом нового главы региона:

"И.о. псковского губернатора, Михаил Ведерников, в 2005 году был задержан за похищение человека, у которого вымогал 600 долларов и три микроавтобуса. Вывез в лес, слегка побил, при передаче денег попался. Уголовное дело было, но дальше следы как-то теряются".

Псковский политик Лев Шлосберг полагает, что назначенный на должность главы области Михаил Ведерников мало чем будет отличаться от Андрея Турчака – "это чистый назначенец". В интервью Радио Свобода Лев Шлосберг подтвердил свои намерения участвовать в следующих губернаторских выборах и рассказал подробнее о том, что стоит за отставкой Андрея Турчака:

– Андрей Турчак был в Псковской области во временной командировке. Задача этой командировки была – перейти на более высокопоставленную административную или политическую должность. Именно эту задачу он решал все эти 8,5 лет. Он в итоге ее решил. Он теперь работает в центральном аппарате "Единой России" в Москве. Это, наверное, соответствует его надеждам и планам. Об этой отставке говорили достаточно давно, и ничего удивительного для участников политической жизни Псковской области в ней нет. Он хотел уехать из Псковской области, и он уехал. Система, откуда он вышел, нашла ему новое применение.

– В своих интервью вы говорили, что Турчак для Псковской области был чужой человек. Почему?

Он воспринимал Псковскую область, особенно последние три года уже после выборов 2014 года, как большое отягощение

– Я не могу сказать, что все успешные политические карьеры делаются по принципу "где родился, там и пригодился". Я знаю много политиков, руководителей самого разного плана, которые родились в одном регионе, а состоялись в другом регионе. Это, скажем так, не чудо. Это нормальный подход. Люди приезжают жить и работать. А Турчак приехал только поработать для того, чтобы подпрыгнуть и перебраться повыше. Его семья жила все эти годы в Петербурге. Он жил на два дома. У него постоянно возникало желание как можно скорее и как можно более результативно завершить псковскую командировку. Для людей со стороны не видно много деталей. А когда, так или иначе, мы все находимся в очень небольшом пространстве, мы видим настроение человека, видим его эмоциональные реакции, видим стиль его общения с людьми. Он воспринимал Псковскую область, особенно последние три года уже после выборов 2014 года, как большое отягощение. Ему эта работа не доставляла удовольствия. Скрыть это было абсолютно невозможно. Вообще, это обычная ситуация для нынешней системы власти в России, когда в регион присылают чужого человека, такого же, как прислали вчера и сегодня в Псковскую область господина Ведерникова. Он получает некое задание. И при этом все понимают изначально, с первого дня, с первого момента, и он это понимает, ожидает, что дальше будет новое назначение. И нужно будет сказать всем "спасибо" и поехать дальше. У нас появились политики "перекати поле". У них нет корня. Они нигде не укореняются. Они движутся по своей карьерной линии. Это люди, которые не видят себя в перспективе жителем той земли, которой они управляют. Если сказать совсем простыми словами, перед Андреем Турчаком не стояла угроза уйти в отставку, ходить по этим улицам и смотреть в глаза этим людям. Он уехал. Все. Он уехал с радостью. Он освободился от Псковской области. Он сбросил ее, как сбрасывают кожу.

– Как вы считаете, он впишется на новое место, на новую должность – секретаря Генсовета "Единой России"?

– Мне это абсолютно неинтересно. Как устроена партия "Единая Россия", как они вписываются друг в друга, ненавидят друг друга, подсиживают друг друга. Вся жизнь пауков в банке абсолютно неинтересна. Это вопросы к ним.

– Новый врио губернатор Михаил Ведерников. Кто он такой? В каком состоянии ему досталась Псковская область?

Он не будет развивать Псковскую область. Он уже сейчас наверняка прикидывает, сколько он потеряет здесь времени жизни

– Это такой же назначенец, как Турчак, даже в чем-то похожие биографии. Это человек, который занимался околополитическими сопровождающими работами. Его биография – это биография классического молодогвардейца. Но при этом за ним нет никакого ресурса отдельного экономического или административного. Этот человек, по сути дела, вторичный. Это чистый назначенец. Куда послали – туда поехал. Я даже не уверен, что еще некоторое время назад он думал о Псковской области. Вот так легли карты. И он теперь здесь временно исполняющий обязанности губернатора. Он оказался в этой ситуации. Ему досталась разоренная область с полностью разрушенным бюджетом. Ее долг превышает собственные доходы, с активно уезжающим молодым жителем. Псковская область теряет молодежь очень стремительно. Почти отсутствующей экономикой. Регион, который практически не нужен никому из руководителей. Он не нужен высшим должностным лицам в России. Он не нужен президенту, он не нужен правительству. Про парламент нечего говорить. У нас нет парламента. Здесь, по сути дела, брошенная земля и брошенные люди. В силу того, что этот регион существует в составе РФ, власти вынуждены им заниматься, совершать какие-то действия. Вот нашли молодого человека посидеть на должности губернатора все это время. В их понимании они решили задачу. Но ведь это задача сугубо карьерная, и все. Она не решает задачу развития Псковской области. Он не будет развивать Псковскую область. Он уже сейчас наверняка прикидывает, сколько он потеряет здесь времени жизни. Никаких других ожиданий у такого рода людей нет. В России идет отрицательный кадровый отбор. Это большая трагедия для страны.

Идеальная власть в России сегодня – это власть, которая получает зарплату за свою работу, но у которой нет народа как отягощения

​– Почему вы говорите, что Псковская область не нужна власти?

– Когда территория нужна властям, они ее развивают. Они в нее вкладываются. Они о ней заботятся. Они ищут людей, местных людей, которые были бы готовы заниматься своей родиной, которые были бы готовы здесь жить, работать, руководить в дальнейшем, здесь оставаться жить. Если куда-то переезжать выше, то, во всяком случае, в силу не личных связей или обещаний, бонусов к карьере, а человек заслужил своей работой реальное повышение. Это совершенно очевидно, что российские регионы в абсолютном своем большинстве не нужны. Не просто земля, а люди. Люди никому не нужны. Люди – это отягощение. На них нужно тратить деньги – платить им зарплату, социальные пособия, отвечать на их возмущение, на их требования. Идеальная власть в России сегодня – это власть, которая получает зарплату за свою работу, но у которой нет народа как отягощения. Они мечтают о такой ситуации, когда они есть, а народа нет. К сожалению для них, эта ситуация невозможна. Поэтому они вынуждены как-то рассчитываться с народом.

– Вы собираетесь выдвигать свою кандидатуру на должность губернатора. Как, какие есть варианты, как участвовать в этих выборах?

При Турчаке наполовину уничтожено сельское местное самоуправление. Он его просто ненавидел

– Я участвовал в выборах губернатора в 2014 году. Я был единственным принципиальным противником Турчака. Даже не столько противником, сколько оппонентом. Тогда уже действовал муниципальный фильтр. Нужно было собрать 157 подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. В 20 муниципалитетах Псковской области я смог собрать 149 подписей. Не хватило 8 подписей депутатов районных собраний, т. е. муниципалитетов второго уровня. Потом нужно было их собрать в пяти разных районах. Здесь был выставлен жесточайший блок. Пройти эту часть фильтра я не смог. Сейчас будет стоять та же самая задача, только число подписей будет другим. Потому что при Турчаке наполовину уничтожено сельское местное самоуправление. Он его просто ненавидел. Он сделал все для его уничтожения и сокращения. Поэтому его административная реформа привела к тому, что число сельских поселений уменьшилось в два раза. И соответственно, число депутатов уменьшилось. По некоторым данным, сокращение числа сельских муниципалитетов было еще и потому, что в 2014 году, к большому для них шоку и неожиданности, я смог сельскую часть муниципальных фильтров выполнить полностью. Они этого не ожидали совершенно. Нужно было собрать максимум 113 подписей депутатов городских и сельских поселений, больше по закону невозможно. Я собрал все 113. Есть версия, что Турчак таким образом отомстил муниципальным депутатам, сократив не только число поселений, но и соответственно число самих депутатов. Чтобы люди, которые поддержали меня на выдвижение в 2014 году, физически больше не могли избраться депутатами.

Сейчас число "легких" подписей уменьшилось. Окончательно официальное число объявляется избирательной комиссией области при назначении выборов. Поэтому это вопрос начала лета 2018 года, когда будет известно, какое число подписей необходимо собрать в Псковской области. Я думаю, что это будет где-то около 100 подписей всех уровней. Соответственно, нужно будет их все собрать. Если это получится, а мы будем делать все для того, чтобы это получилось, то выйдем на выборы и будем доказывать правильность нашего отношения к Псковской области. Это наша земля, – заключает Лев Шлосберг.

Выборы губернатора Псковской области должны состояться в 2019 году.