Журналист Олег Кашин прокомментировал отставку Турчака

Журналист Олег Кашин в своем телеграм-канале прокомментировал отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Кашин от третьего лица поздравил себя с увольнением Турчака словами: "Олег Владимирович, поздравляем вас с тем, что чувак, который заказал на вас покушение, спустя семь лет после него и спустя два года после разоблачения отправлен в отставку с перспективой повышения!"

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Олег Кашин был избит в 2010 году. Заказчиком покушения журналист называет Андрея Турчака. Сам экс-губернатор отвергает обвинения. Осенью 2015 года Кашин заявил, что дело о покушении на него раскрыто. Нападавшие оказались сотрудниками предприятия, принадлежащего отцу бывшего главы Псковской области – Анатолию Турчаку, который считается другом президента России Владимира Путина.

12 октября Путин уволил Андрея Турчака с поста губернатора и назначил его исполняющим обязанности секретаря генерального совета "Единой России".