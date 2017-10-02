The Bell: инициатором разработки Улюкаева был Сечин

Генерал ФСБ Олег Феоктистов на закрытом допросе 20 сентября заявил, что инициатором начала оперативной разработки бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева был глава "Роснефти" Игорь Сечин. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Bell.

Сечин заявил Феоктистову, что Улюкаев якобы потребовал взятку, в октябре 2016 года. По словам генерала ФСБ, глава "Роснефти" пришел "посоветоваться по-дружески", а на предложение "помочь поймать коррупционера" ответил "активным согласием".

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр свою вину отрицает. Он утверждает, что стал жертвой провокации со стороны Сечина и ФСБ.