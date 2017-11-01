МОК пожизненно дисквалифицировал российских лыжников Легкова и Белова

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову выступать на Олимпийских играх. Россиян признали виновными в употреблении допинга. Результаты выступлений спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулированы. Легков и Белов намерены обжаловать решение МОК.

Ранее национальные антидопинговые агентства семнадцати стран потребовали отстранить Россию от Олимпиады-2018 в связи с допинговым скандалом. Доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России был опубликован два года назад. Согласно расследованию, допинг употребляли более тысячи российских спортсменов. Москва отвергает обвинения.

Окончательное решение о допуске России на зимние Олимпийские игры 2018 года, как ожидается, будет принято в начале декабря.