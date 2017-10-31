В Иркутске угрожают бизнесмену, который помог Навальному

В Иркутске неизвестные подкинули свиную голову бизнесмену, который предоставил оппозиционеру Алексею Навальному площадку для встречи с местными жителями 4 ноября. Предпринимателю также оставили листовку с надписью: "Предложение пока еще в силе, соглашайся!" Об этом в фейсбуке сообщил Леонид Волков, глава федерального предвыборного штаба Навального. Он добавил, что у бизнесмена "уже долго пытаются отжать" его торговый центр. Как заявил Волков, к этому причастны "близкие к мэрии Иркутска бандиты".

Сам предприниматель связывает угрозы с запланированной на 4 ноября акцией Навального. Митинг, как ожидается, пройдет на территории мебельного центра, которым владеет Дмитрий Толмачев, отмечает интернет-издание "Медуза".

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Сторонники оппозиционера подвергаются давлению со стороны властей, угрозам и нападениям.