Сайфулло Саипову предъявлены обвинения в убийстве

В США прокуроры выдвинули обвинения иммигранту из Узбекистана, 29-летнему Сайфулло Саипову, в убийстве восьми человек. Теракт произошёл 31 октября. Водитель пикапа проехал по дорожке для велосипедистов несколько кварталов на западе Манхэттена, наезжая на людей. 11 человек с увечьями были доставлены в больницы. Правоохранительные органы ведут розыск второго выходца из Узбекистана.

Сайфулло Саипов обвиняется также в оказании материальной и ресурсной поддержки террористической группировке "Исламское государство".

Предполагается, что Саипов может появиться в суде вечером 1 ноября (по времени Восточного побережья США), где ему будет предъявлено обвинения. Нападавший был ранен полицейским на месте преступления и находится под наблюдением врачей.

ФБР распространило объявление о розыске Мухаммадзоира Кадирова, 32-летнего выходца из Узбекистана, который, как предполагается, мог быть причастным к действиям Саипова.