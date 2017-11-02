Штабу Навального в Томске вновь отказали в проведении митинга

Томский областной суд отклонил апелляционную жалобу сторонников Алексея Навального на отказ в проведении митинга-встречи с оппозиционером. Ранее такое же решение вынес Советский районный суд Томска. Слушания по жалобе активистов в четверг длились около 20 минут.

Томский штаб Навального подавал четыре заявки на проведение митинга. В каждой из них были указаны разные площадки и даты. В мэрии заявили, что свободных мест для оппозиционной акции якобы нет. Альтернативных вариантов власти не предложили.

Ранее Навальный заявил о намерении подать в суд на президента Владимира Путина за многочисленные отказы в проведении митингов в регионах. В Кремле в ответ заявили, что Кремль не занимается согласованиями или запретами каких-либо акций.