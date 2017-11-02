По делу о коррупции в "Крестах-2" задержан еще один чиновник ФСИН

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Николай Баринов задержан по делу о получении взяток при строительстве следственного изолятора "Кресты-2" под Санкт-Петербургом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии правоохранительных органов, с 2007 по 2012 год Баринов получал взятки от директора некой строительной компании. По данным издания "Фонтанка", он вступил в сговор с одним из заместителей главы ФСИН Ленинградской области Сергеем Мойсеенко, также связанным со строительством "Крестов-2".

Сам Мойсеенко проходит по делу о подстрекательстве к убийству подполковника ФСИН Николая Чернова, руководившего управлением капитального строительства и отвечавшего, в частности, за возведение "Крестов-2". По данным СМИ, с этим же изолятором, который не могут достроить уже десять лет, связан недавний арест заместителя главы ФСИН Олега Коршунова. По версии "Фонтанки", он стал курировать строительство вслед за Бариновым.