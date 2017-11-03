Золотой свидетель

Генеральная прокуратура Грузии подтвердила, что бывший руководитель Военной полиции Министерства обороны, одна из самых влиятельных и знаковых фигур в силовых структурах страны времен правления Михаила Саакашвили Мегис Кардава арестован правоохранительными органами Украины, и в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Грузию. Министр юстиции Теа Цулукиани сообщила журналистам, что украинские и грузинские правоохранительные органы "замечательно сотрудничали по делу Кардавы" и выразила надежду, что бывший глава Военной полиции вскоре предстанет перед грузинским правосудием.

В течение многие лет оппозиция Михаила Саакашвили называла именно Мегиса Кардаву чуть ли "не главным палачом". С его именем связывались самые страшные и кровавые инциденты. В конце 2012 года после смены власти в стране Мегис Кардава бежал из Грузии и скрывался в Украине. На родине против Мегиса Кардавы возбуждено 9 уголовных дел, по нескольким из них суд уже вынес приговор. Бывший чиновник заочно приговорен к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за подавление бунта в тбилисской тюрьме, к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения за пытки заключенных, к 9 годам по другому эпизоду – о пытках подозреваемых в совершении теракта, а также к 9 годам по делу об изнасиловании и убийстве в тюрьме полковника грузинской армии Серго Тетрадзе, подозреваемого в шпионаже в пользу России во время 5-дневной войны 2008 года. В судопроизводстве находится еще несколько уголовных дел по эпизодам пыток.

Комментируя арест Мегиса Кардавы, бывший президент Михаил Саакашвили заявил, что с ним никогда не встречался. Экс-президент дал понять, что вообще ничего не знает о деятельности экс-руководителя военной полиции. Но это заявление Михаила Саакашвили в Тбилиси восприняли скептически. Ведь президент Саакашвили несколько раз награждал Мегиса Кардаву орденами и медалями за безупречную службу.

Мегис Кардава может стать золотым свидетелем по тем уголовным делам, по которым проходит сам Михаил Саакашвили

Публицист Петре Мамрадзе, занимавший в прошлом пост руководителя Государственной канцелярии страны, согласен с мнением, что Саакашвили пытается отмежеваться от экс-руководителя военной полиции, поскольку Мегис Кардава может стать золотым свидетелем по тем уголовным делам, по которым проходит сам Михаил Саакашвили, в том числе по делу организации избиения бизнесмена Валерия Гелашвили, грубо оскорбившего в одном из интервью первую леди страны Сандру Рулофс. Петре Мамрадзе считает, что Мегис Кардава мог быть связующим звеном между Михаилом Саакашвили и руководителями силовых ведомств, в том числе генеральным прокурором Мерабом Адеишвили и главой МВД Вано Мерабишвили, которые уже осуждены за различные преступления.

"Это, безусловно, так. Тут двух мнений быть не может, потому что я очень хорошо знаю ту систему, которая тогда работала. Никакой Кардава, ни Мерабишвили, никто другой не посмел бы ничего сделать подобного без прямого указания Саакашвили либо не испросив разрешения, то есть либо инициатива шла от Мерабишвили и от Адеишвили провести какое-то спецмероприятие – избить кого-то, проучить кого-то, либо Саакашвили сам проявлял инициативу, вызывал их и поручал. А дальше уже шло по линии устных поручений к заместителям, к начальникам отделов и так далее и исполнялось. И поэтому, конечно, при достаточно правильной установке допроса и расследования и Кардава, и другие должны сказать, кто им поручал. Они не сами все делали. А вот тот, кто им поручал, должен сказать о том, кто ему поручил и так далее. И так ниточка приведет все равно вверх, другого быть не может", – сказал Петре Мамрадзе.

По мнению политолога Георгия Нодия, Михаил Саакашвили, возможно, говорит правду, утверждая, что не встречался с Мегисом Кардавой:

Именно он связан с самыми убедительными обвинениями в нарушениях прав человека и в пытках

– Очень трудно утверждать и то, что он реально не знал Кардаву или что он скрывает свои контакты. Кардава не был такой высокопоставленной фигурой внутри этой системы безопасности, в которой он работал. Сказать, что он мог его наградить? Возможно, он был один из многих, кого Саакашвили награждал. Это формальная церемония. Мы не можем исключать, что кроме этой церемонии награждения, у него каких-то прямых контактов с Кардава не было. Конечно, возможно, они были. И Саакашвили невыгодно об этом сейчас говорить. Но априори мы не можем утверждать, что он говорит неправду.

– Георгий, вы предположили, что Саакашвили невыгодно об этом говорить. Почему?

– Потому что Кардава, в общем-то, достаточно дискредитированная фигура. Именно он связан с самыми убедительными обвинениями в нарушениях прав человека и в пытках. Так что, естественно, невыгодно говорить о том, что этот человек был как-то непосредственно связан с Саакашвили.

– А как возможная экстрадиция Кардавы может повлиять на судьбу самого Саакашвили? Ведь и его готовят к экстрадиции.

Достаточно юридических оснований для того, чтобы Саакашвили арестовать и заключить в тюрьму

– Я думаю, что если экстрадиция произойдет, то у правительства есть уже готовые обвинения против него. В теории можно себе представить, что Кардава будет еще дополнительным свидетелем против Саакашвили, если он согласится на такое сотрудничество с властями. Но я думаю, что и без Кардавы правительством уже фактически, насколько я знаю, вынесены определенные обвинительные приговоры в адрес Саакашвили. Так что у него достаточно юридических оснований для того, чтобы Саакашвили арестовать и заключить в тюрьму, – считает Георгий Нодия.

Грузинский адвокат бывшего руководителя военной полиции утверждает, что процесс по делу об экстрадиции Мегиса Кардавы может растянуться на несколько месяцев и даже лет, то есть в ближайшее время Генпрокуратура Грузии вряд ли сможет заполучить столь ценного для нее свидетеля по делам против Михаила Саакашвили.