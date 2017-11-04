В Киргизии возбудили дело против бывшего кандидата в президенты, оппозиционера Омурбека Бабанова. Об этом сообщила генеральная прокуратура республики. Бабанова обвиняют в призывах к межнациональной вражде и насильственному изменению конституционного строя.

Поводом стало выступление политика на встрече с жителями города Ош в конце сентября. Там Бабанов заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Власти расценили это, как экстремизм. Для дальнейшего расследования дело Бабанова направили в Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

В штабе политика утверждают, что цитаты вырваны из контекста. Бабанов якобы говорил о противодействии нарушениям на выборах президента. Сам оппозиционер расценивает возбуждение дела как провокацию спецслужб. Он был главным соперником кандидата от партии власти, бывшего премьера Сооронбая Жээнбекова. Бабанов получил 33 процента голосов и занял второе место.