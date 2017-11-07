Трамп в Южной Корее обсуждает ядерные амбиции КНДР

Президент США Дональд Трамп проводит переговоры в Сеуле с президентом Южной Кореи Мун Чжэ, темой которых остается ядерная угроза, исходящая от Северной Кореи. Среди других тем переговоров будут также коммерческие отношения, поскольку президент США стремиться добиться новых условий для соглашения о свободной торговле США и Южной Кореи.

Трамп, прибывший в Южную Корею 7 ноября, обратил особое внимание на сохраняющуюся напряженность в связи с развитием ядерных и ракетных программ Северной Кореи, заявил, что в конечном итоге "давление на Северную Корею сработает, потому что это всегда срабатывает - должно получиться". Трамп заявил о необходимости давления на КНДР во время обеда с американскими и южнокорейскими военнослужащими.

Накануне Трамп побывал в Японии, где он объявил о полной поддержке Токио. Обе стороны согласились в том, что "сохраняются все варианты действий" в отношении Пхеньяна и назвали ядерные амбиции КНДР "угрозой цивилизованному и международному, а также стабильности".

Во время своего 24-часового пребывания в Южной Корее Трамп не планирует посещать демилитаризованную зону, которая разделяет Северную и Южную Корею.