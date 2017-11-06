Кто злит Дональда Трампа

Дональд Трамп, выступая в Японии, с которой началась его 12-дневная поездка по странам Азии, заявил, что Вашингтон больше "не будет терпеть поведение КНДР". Президент США напомнил всем, что его страна производит лучшее в мире оружие и военную технику, "с которой даже близко ничто не сравнится". Накануне поездки в Азию советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что Северная Корея может быть возвращена в список стран, которые США считают "спонсорами международного терроризма". Впрочем, 45-й президент США уже в начале своего визита дал понять, что его злят далеко не только северные корейцы.

Ядерная угроза со стороны КНДР считается одной из ключевых тем переговоров Трампа во время его поездки в Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Это первый официальный визит в регион президента США, недавно с трибуны ООН заявившего, что при необходимости он "полностью уничтожит" Северную Корею, и высмеявшего северокорейского лидера Ким Чен Ына – Трамп назвал его "маленьким ракетным мальчиком" ("Little Rocket Man").

Как подчеркнул на днях советник по национальной безопасности Трампа Герберт Макмастер, в течение 90 дней, начиная с 2 августа, Госдепартамент США определит, соответствует ли Северная Корея критериям для определения ее как государства, спонсирующего международный терроризм. В качестве примера такого поведения Пхеньяна Макмастер привел убийство в начале года в аэропорту малайзийского Куала-Лумпура Ким Чен Нама, единокровного брата северокорейского правителя.

6 ноября, уже после начала поездки Трампа в Азию, малайзийский суд с помощью видеозаписей установил, что официальный представитель посольства Северной Кореи и представитель северокорейской авиакомпании Air Koryo встречались с подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама прямо в аэропорту через час после случившегося.

КНДР находилась в американском списке "спонсоров терроризма" с 1987 года, когда в результате взрыва бомбы, заложенной северокорейскими агентами, над Андаманским морем в небе взорвался "Боинг-707" южнокорейской авиакомпании Korean Air. Погибли все 115 человек, находившиеся в самолете, – в основном граждане Южной Кореи. Однако в 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш-младший убрал КНДР из черного списка, чтобы облегчить возможность переговоров с Пхеньяном – как всегда, не принесших никаких результатов.

Японские средства массовой информации в канун приезда Трампа в Токио передали его слова, что Японии следовало немедленно сбивать ракеты, запускавшиеся КНДР над ее территорией в ходе многочисленных учебных стрельб в последние месяцы.

6 ноября Дональд Трамп побывал на аудиенции в резиденции императора Японии Акихито и императрицы Митико, а затем отправился на обед и переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ. Во время разговора президент США в первую очередь вновь заверил японскую сторону, что рассматривает все варианты решения северокорейской проблемы, и добавил, что Вашингтон и Токио, при участии Пекина и Москвы, тесно сотрудничают в попытках остановить Пхеньян. Об этом в интервью Радио Свобода рассказывает Василий Головнин, живущий в Токио журналист и политолог-востоковед:

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– Каков был основной настрой президента США во время нынешнего пребывания в Японии – обсуждать КНДР, в первую очередь, или не меньше внимания уделять темам двусторонних отношений, с Северной Кореей не связанным?

– Я бы сказал, что и то, и другое. Потому что было ясно, что Дональда Трампа больше всего интересовала Северная Корея, но он почти не упускал любой возможности продемонстрировать свой "фирменный подход" в отношении лидеров ведущих азиатских государств, в первую очередь Японии и Китая – подколоть их, что называется, при каждом удобном случае за "нечестную торговую политику". Несмотря на то что КНДР выставляется как колоссальная угроза, с которой надо бороться всеми усилиями, желание подколоть и заставить Японию и Китай сбалансировать торговлю и, немножко искусственно, "сделать приятное американской экономике" – это проходило постоянно, как важнейшая тема в заявлениях президента США.

– На Северную Корею опять обрушились громы и молнии?

– Бесспорно, потому что для Трампа, наверное, это очень выгодная тема. А для японцев, которые живут с этим каждый день, это тема экзистенциальная – потому что это реальная угроза. И Дональд Трамп, и японский премьер-министр Синдзо Абэ повторили то, что уже много раз говорили на протяжении всех этих месяцев: необходимо максимально усиливать давление на КНДР и усиливать международное сотрудничество в этом направлении. Синдзо Абэ подчеркнул, что никакого ровного диалога сейчас с Пхеньяном быть не может, что время разговоров прошло.

– Действительно ли Абэ, а косвенно и Трамп, подтвердили, что они очень активно готовы сейчас развивать переговоры с Пекином и с Москвой по северокорейской проблеме, чтобы давить на Пхеньян со всех сторон?

– Такова, бесспорно, позиция США и Японии. Но вес Пекина и Москвы в этом деле крайне различен. Потому что, конечно, и США, в лице Трампа и его окружения, и Япония понимают, что ключевой игрок на северокорейском поле – это, разумеется, Китай. Поэтому и разговор сегодня был все-таки про Китай. Про Россию я особых слов в этой связи, да и в другом отношении не слышал. Все прекрасно понимают, что без Китая проблему решить не удастся. И поэтому самый интересный момент нынешнего азиатского турне Трампа – это его предстоящее трехдневное пребывание в Пекине.

– Двустороннюю торговлю между США и Японией Трамп опять назвал "нечестной". Это его любимый конек, что называется, как и с Китаем?

Применительно к Японии Трамп мысленно застрял где-то в 80-х годах прошлого века

– Да, потому что Трампу в первую очередь надо показать, как он "радеет об американских интересах". Применительно к Японии Трамп, как представляется многим, мысленно застрял где-то в 80-х годах прошлого века, когда он, может быть, более активно читал газеты. И запомнил все эти бесконечные, и чудовищные в то время, японо-американские торговые войны – автомобильные, апельсиновые, мясные и прочие. Конечно, дисбаланс в торговле между США и Японией – это где-то 70 миллиардов долларов в год – сохраняется. Япония для Соединенных Штатов находится на втором месте по этому показателю, после КНР. Но на самом деле для американской экономики, по крайней мере глядя из Токио, это не столь важная проблема, каковой она кажется Трампу. В последние годы дефицит США в торговле с Японией неуклонно сокращается.

Вообще, отношения перешли на новый этап. И сегодня это не просто такая прямолинейная старомодная торговля, когда, допустим, производители и продавцы везут гигантскими океанскими судами японские "Хонды", "Тойоты" и "Ниссаны" и выгружают их где-нибудь в Лос-Анджелесе. Все эти автомобили давно собираются на американской территории, и в этом процессе задействовано большое количество американских рабочих. Но Трамп, может быть, об этом не вполне знает? Он хочет, конечно, чтобы японцы, наоборот, больше покупали американские автомобили. На которые нет вообще пошлин при их импорте в Японию – но просто японцам не очень они нравятся. Ясно, что эту тему Трамп будет развивать и дальше. Это нервный момент, предмет обсуждения для японского правительства. Но замечу, что премьер-министр Синдзо Абэ сейчас никаких обязательств и обещаний по этому вопросу не дал.

– Японская элита, общественность считают символическим, что Трамп начал свою поездку именно с их страны? И как местные журналисты описывают поведение 45-го президента США сегодня? Следят за каждым шагом, отмечают интонации, выглядывают промахи?

– Конечно, следят и отмечают. Безусловно, японцам приятно то, что их страна стала первой в его в турне, хотя одновременно все японские издания говорят, что это произошло по прямым географическим причинам. Потому что Япония – первая страна на пути в Восточную Азию, если лететь из США, тем более с Гавайских островов, откуда Трамп и полетел сюда. Да, ищут массу смешных вещей, если могут их найти. К Дональду Трампу в Японии ведь в целом отношение очень скептическое, недоверчивое. Практически все мои знакомые японские журналисты говорят, что это человек, который сейчас говорит про Ким Чен Ына одно, а завтра может с ним пойти на тайную сделку за спиной Японии, допустим, фактически признав ядерный статус КНДР. На уровне японских интеллектуалов существует устойчивое мнение, что лучше бы в президентском кресле в Вашингтоне сидел бы кто-либо более им "понятный".

​– А как держится лично Синдзо Абэ? Его общение с Трампом выглядит по-настоящему партнерским, на равных?

– Держится Абэ довольно уверенно. Для самого премьер-министра Японии тесные отношения с Трампом, которые он всячески подчеркивает, это важный момент. Потому что в какой-то мере Абэ выиграл недавние выборы в парламент, всячески подчеркивая следующие моменты: во-первых, привлекая внимание к северокорейской угрозе, и во-вторых, убеждая избирателей, что защитить японцев от нее может только нынешняя правящая партия с ним самим во главе. И в-третьих – что именно у него, Абэ, сложились столь личные, великолепные, теплые отношения с Дональдом Трампом. Которых с президентом США в западном мире нет, как он прозрачно намекнул, ни, например, у канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ни у главы британского правительства Терезы Мей.

– Еще один очень интересный момент визита Трампа – это общение с японской императорской четой. Все прошло хорошо, без эксцессов, без конфузов?

– Да, после встречи тут вздохнули спокойно. Потому что этих самых конфузов и неловкостей здесь все боялись. Как, впрочем, и во время приезда в Токио и аудиенции у Акихито филиппинского президента Родриго Дутерте, этого enfant terrible. Но все сейчас прошло замечательно – достаточно коротко и быстро. Дело в том, что японский император не слишком хорошо себя чувствует. И поэтому традиционный запланированный банкет с участием императора Японии пришлось урезать по времени. Эта деталь формальный уровень визита Дональда Трампа, кстати, немного опустила на пару ступеней – по сравнению, допустим, с визитами в императорскую резиденцию предыдущих американских президентов. Но "хулиганства" сейчас не случилось никакого – чему все и обрадовались, – рассказывает Василий Головнин.