В Красном селе облили красной краской памятник Ленину

В Красном селе под Санкт-Петербургом неизвестный вчера облил красной краской памятник Владимиру Ленину. Фотографии памятника появились во "ВКонтакте" в группе "Транспортный КОЛЛАПС для жителей г. Красное Село".

На памятнике он также написал красной краской слово "палач", а на соседних деревьях развесил листовки с цитатами Ленина.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм". Памятник уже отмыли.

7 ноября в России прошли акции в честь столетия Октябрьской революции 1917 года.