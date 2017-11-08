Нападавший в Техасе проходил лечение в психбольнице и сбежал оттуда

Подозреваемый в массовом расстреле прихожан в церкви в Техасе пять лет назад сбежал из психиатрической лечебницы. Об этом говорится в сообщении полиции. По данным правоохранительных органов США, Девин Келли был отправлен на принудительное лечение за то, что жестоко избивал жену и приемного ребенка.

Келли сбежал из клиники в штате Нью-Мексико в 2012 году. По словам сотрудников лечебницы, пациент страдал от душевного расстройства и представлял опасность для себя и окружающих. В полицейском рапорте также говорится, что Девин Келли, находясь на службе в ВВС, угрожал расправой своим командирам. Он также пытался пронести стрелковое оружие на военную базу. Позднее в 2012 году военный трибунал приговорил Келли к 12 месяцам тюрьмы.

В воскресенье, 5 ноября, бывший военный открыл огонь по прихожанам баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе штата Техас. 26 человек погибли, ещё 20 были ранены. Келли открыл стрельбу в церкви вскоре после начала воскресного богослужения, на которое собрались многие жители поселка – всего в нем живет около 400 человек.

При выходе из церкви по Девину Келли открыл огонь один из местных жителей, вооруженный винтовкой. Нападавший был ранен, но ему удалось покинуть место преступления на автомобиле. После короткой погони была обнаружена разбившаяся машина, в которой находилось тело нападавшего. Неизвестно, совершил ли он самоубийство или умер от ран, полученных во время перестрелки.