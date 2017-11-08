Суд не принял иск Алексея Навального к Владимиру Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об этом в фейсбуке сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. В суде свое решение объяснили тем, иск Навального не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, поскольку свободы и законные интересы оппозиционера якобы не были затронуты.

На прошлой неделе суд в Москве зарегистрировал иск Навального к Путину с жалобой на отказы региональных властей согласовывать митинги в поддержку оппозиционера. В исковом заявлении Навальный просил суд признать незаконными действия главы государства.

В Кремле ранее в ответ на претензии оппозиционера к региональным властям заявили, что президент России не занимается согласованиями или запретами каких-либо акций.

Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году и проводит агитационный тур по стране. Власти многих городов отказываются согласовывать митинги-встречи политика с его сторонниками. Волонтеры и сотрудники штабов Навального подвергаются давлению со стороны властей, а также угрозам и нападениям.