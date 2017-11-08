Мадрид отменил декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании признал недействительной декларацию о независимости Каталонии. Она была принята парламентом автономии 27 октября.

31 октября Конституционный суд заблокировал провозглашение независимости Каталонии до вынесения окончательного решения.

Сегодня в Каталонии прошла всеобщая забастовка. Участники акции перекрыли автотрассы и железные дороги в знак протеста против выдачи ордера на арест отстранённого от должности главы автономии Карлеса Пучдемона и четырёх бывших членов его кабинета. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

