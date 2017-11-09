RT утверждает, что от него требуют регистрации как иноагента до 13 ноября

Финансируемый российскими властями телеканал RT (известный также как Russia Today) заявил, что Министерство юстиции США потребовало то его американского отеделения RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября. В американском министерстве заявление телеканала не прокомментировали.

Проблемы у телеканала возникли на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. В первой половине сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что Министерство юстиции США направило обслуживающей российский телеканал компании RT America письмо с требованием зарегистрироваться согласно закону от 1938 года, направленному против распространения нацистской пропаганды на территории страны.

Ранее в Совете Федерации обсуждался вопрос о блокировке на территории России иностранных СМИ, в частности, Радио Свобода и "Голос Америки" – "за нарушение ими российского законодательства". Об этом сообщало агентство ТАСС. Инициаторы такого обсуждения считают, что Роскомнадзор должен быть уполномочен "блокировать такие СМИ" на территории России.

Как заявил президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Томас Кент, "телеканал RT распространяет свои программы в США через кабельное телевидение, тогда как Радио Свобода таких возможностей в России не имеет." Он отметил, что "журналистов "Свободы" преследовали и даже избивали в России, их аккредитации аннулировались - в то время как ничего подобного в отношении представляющих в США российский телеканал журналистов не происходило.