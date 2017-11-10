ФАС не будет штрафовать связанные с бизнесменом Пригожиным компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась привлекать к административной ответственности компании, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Как сообщается на сайте ФАС, связанные с Пригожиным компании во время рассмотрения дела признались в сговоре, поэтому они освобождаются от ответственности.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь на своей странице в фейсбуке пояснила, что согласно примечанию к статье кодекса об административных нарушениях, на которую сослался ФАС в своем решении, копании должны подавать соответствующие заявления до того, как их заподозрят в нарушении законодательства. По подсчетам Соболь, ФАС могла оштрафовать компании Пригожина как минимум на 900 миллионов рублей. Соболь обещала обжаловать решение службы.

ФБК 19 мая опубликовал расследование, согласно которому несколько компаний Пригожина вступили в картельный сговор и, имитируя конкуренцию, получили от Министерства обороны в рамках госзаказа более 23 миллиардов рублей. Позже ФАС признала, что компании, связанные с Пригожиным, который известен как "повар Путина", нарушили антимонопольное законодательство страны.

