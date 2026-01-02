"Режим должен быть свергнут любой ценой". Беспорядки в Иране

В Иране несколько дней подряд продолжаются массовые беспорядки. Многие тысячи протестующих вышли на улицы, возмущенные экономическими проблемами страны. Поступают сообщения о столкновениях с силами безопасности, есть убитые и пострадавшие.

1 января иранские государственные СМИ и международные правозащитные организации сообщили о по меньшей мере семи погибших и десятках раненых. Связанные с правительством информационные агентства возложили вину на "бунтовщиков".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, которого многие наблюдатели считают относительно умеренным политиком, попытался разрядить напряженность, заявив, что признает "законные требования" иранцев, и призвал правительство принять меры для облегчения экономических трудностей. "С исламской точки зрения... если мы не решим проблему средств к существованию людей, то окажемся в аду", – сказал Пезешкиан в эфире государственного телевидения.

Однако силовые структуры пообещали занять "твердую" позицию в отношении протестующих и тех, кто "использует ситуацию для создания хаоса".

Саид Голкар, доцент университета Теннесси (США), который следит за ситуацией в Иране, написал в социальных сетях, что новая волна протестов "вызвана экономическими проблемами, но в основном коренится в репрессиях, идеологической политике и некомпетентности режима".

Али Фатхолла-Неджад, основатель и директор берлинского Центра по Ближнему Востоку и глобальному порядку, написал 30 декабря, что "исламская республика находится на перепутье. Возобновление протестов по всей стране является результатом накопившихся кризисов: быстрого обесценивания валюты, нехватки воды и электроэнергии, роста цен на топливо, инфляции, граничащей с гиперинфляцией, экологических проблем и т. д.".

Сообщения о погибших

Информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), сообщило о протестах в городе Лордеган на юго-западе страны и столкновениях с силами безопасности. Оно сослалось на "информированный источник", который сообщил, что два человека погибли.

Норвежская правозащитная организация "Хенгав" также сообщила о погибших в Лордегане, заявив, что силы безопасности открыли огонь по протестующим, убив двух человек и ранив нескольких. Группа также сообщила, что 31 декабря в провинции Исфахан в центральной части Ирана был убит протестующий.

"Протесты прошли в нескольких районах Лордегана, в том числе перед зданием местной администрации. Демонстрации были жестоко подавлены, в том числе с применением слезоточивого газа и боевых патронов", – сообщила группа.

Позже агентство Fars сообщило, что в результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами в Азне, городе с населением 48 тысяч человек в провинции Лорестан на западе Ирана, три человека были убиты и 17 получили ранения. В неподтвержденном из других источников сообщении говорилось, что протестующие напали на полицейский участок.

Между тем 1 января КСИР заявил, что накануне в западном городе Кухдашт, также в провинции Лорестан, был убит член его добровольной военизированной организации "Басидж".

Растет число арестов

Информационное агентство "Тасним" передает, что в столице Ирана – Тегеране за "нарушение общественного порядка" было арестовано не менее 30 человек. Также сообщалось об арестах в других районах, в том числе в Маларде и в провинциях Альборз, Лорестан, Чахар-Махал и Бахтиари.

В Маларде, к западу от Тегерана, заместитель губернатора заявил: "Расследование показывает, что ряд арестованных прибыли в Малард из соседних городов, которые сейчас находятся под контролем спецслужб. Был выявлен ряд других элементов, связанных с этими действиями, и в повестке дня стоят операции по их аресту".

Согласно видео и сообщениям в социальных сетях, 1 января рынки в Тегеране были вновь закрыты, а торговцы вышли на улицы, протестуя против инфляции.

Серьезный вызов

Беспорядки, по-видимому, стали самым серьезным вызовом для теократического правительства Ирана со времени протестов под лозунгом "Женщины, жизнь, свобода", вспыхнувших после смерти 22-летней иранско-курдской студентки Махсы Амини в сентябре 2022 года. Девушка находилась под стражей в полиции за нарушение дресс-кода.

Президент Пезешкиан ранее призвал граждан проявить солидарность, но не присоединяться к протестам. Он также пообещал, что правительство примет "новые решения", которые улучшат экономическую ситуацию.

Это мало помогло успокоить гнев иранцев. Жители страны страдают от инфляции, составляющей более 50 процентов, и падения курса риала. На неофициальных рынках национальная валюта торгуется по курсу около 1,4 миллиона риалов за доллар, по сравнению с примерно 800 тысячами год назад. Официальные обменные курсы лучше, но недоступны для многих иранских граждан и предприятий.

"Протесты ясно показывают: многие иранцы решили, что нынешний режим должен быть свергнут любой ценой и как можно скорее, прежде чем страна, которую они любят, будет еще больше разрушена", – сказала Ширин Эбади, лауреат Нобелевской премии мира 2003 года, в телефонном интервью Radio Farda (иранской службе Радио Свобода) 1 января.