Навальный проводит в Ижевске встречу с избирателями

Оппозиционер Алексей Навальный проводит в Ижевске встречу с местными жителями в рамках своего агитационного турне.

Акция не была согласована с городскими властями. Она проходит на территории, прилегающей к жилому дому, жильцы которого на общем собрании разрешили соратникам Навального использовать придомовую площадь. В мероприятии участвуют сотни человек.

Ранее сообщалось, что местная полиция блокировала привезенное активистами оборудование и установила дежурство рядом с домом. Волонтеры, которые готовили площадку для встречи с Навальным были задержаны.

Сам оппозиционер написал, что квартиры жильцов дома, согласившихся предоставить территорию, ночью обходили сотрудники жилищной инспекции. Он упрекнул власти Ижевска в том, что они тратят силы на борьбу с оппозицией, а не на ликвидацию последствий взрыва в жилом доме, который унес жизни семи человек.

Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Его штабы действуют в 80 городах России, в настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по российским регионам. Сторонники Навального по всей стране сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.