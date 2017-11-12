В октябре в России возобновился рост потребительских цен, по сравнению с предыдущим месяцем они увеличились на 0,2 процента. В течение семи месяцев года в стране отмечалась инфляция, однако в августе и сентябре цены, согласно официальной статистике, снижались – дефляция составила 0,5 и 0,1 процента соответственно. А Радио Свобода продолжает свой проект, в рамках которого в течение всего года наши корреспонденты отслеживают стоимость некоторых продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, чтобы сравнить их динамику с официальной статистикой.

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В России для эксперимента Радио Свобода выбрало два города – Москву и Псков. И свою условную потребительскую корзину, в которую вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включен бензин марки АИ-95. В первом полугодии цены "потребительской корзины" Радио Свобода в целом неспешно росли – за исключением картофеля, который дорожал рекордными темпами. Но затем произошло сезонное снижение потребительских цен, которое, впрочем, было весьма недолговременным – в октябре они вновь стали расти.

Мясо

Цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, уже десять месяцев подряд не меняются и ставят абсолютный рекорд стабильности. В Москве в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса (говядина для бульона) в начале ноября по-прежнему стоит чуть менее 470 рублей – ровно столько же, как и в начале года. Несколько иная ситуация в Пскове: за январь минимальная цена килограмма говядины выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но затем она снизилась к концу мая до 340 рублей за килограмм. За июнь говядина подорожала до 380 рублей, потом опять подешевела до 350 рублей за килограмм, а к началу сентября вернулась на самый высокий за год уровень. Столько же она стоила и в начале ноября.

​Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России достаточно нестабильны. В начале января в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, через месяц – уже 119 рублей. Но дальше цены начали снижаться – до 95 рублей по итогам марта. С этого самого низкого за год уровня подсолнечное масло опять дорожало – до 106 рублей за литр по итогам октября. Но в начале ноября были объявлены скидки и литр подсолнечного масла можно было купить сразу на четверть дешевле. В Пскове доступное в магазине подсолнечное масло подорожало в первый месяц года почти на 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. В апреле цены повысились до 99 рублей, за май вновь резко снизились – до 67 рублей за литр, а в июне опять выросли – почти до 80 рублей. На этом же уровне (после небольшого снижения в июле) цены оставались в августе, сентябре и октябре.

​Сахар

Цены на сахар в России практически не менялись до апреля. В Москве в первом квартале они находились на уровне 53–54 рублей за килограмм. Но в начале апреля сахар в столице заметно подорожал – сразу на 12 процентов. На этом же уровне он оставался к концу первой половины года. За июль же сахар, наоборот, подешевел почти на 10 процентов, в августе его цена не изменилась, а в сентябре она вновь упала весьма значительно – до 41 с половиной рубля за килограмм. На этом же уровне стоимость сахара остается и сейчас. Примерно такая же картина и в Пскове, где продукты в целом дешевле: с начала января к концу марта белый сахар подешевел с 43 до 38 рублей. Потом сахар опять подорожал – почти до 39 с половиной рублей, за май цены не изменились, а в июне вновь резко выросли – более чем до 50 рублей за килограмм. Примерно на этом же уровне его стоимость оставалась и в августе, но за сентябрь, как и в Москве, было отмечено резкое падение – до менее чем 34 с половиной рублей. Еще на 3 с половиной процента сахар в Пскове подешевел в октябре.

​Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента) показывают схожую нестабильную динамику. В Москве с начала года его стоимость продолжала неспешно расти – литр к началу марта подорожал с 67 до 70 рублей. Потом рост цен прекратился и молоко даже немного подешевело – к началу мая до 68 рублей. Но далее оно вновь резко дорожало – сразу на 11 с половиной процентов, почти до 76 рублей за литр. В июне цены не изменились, а за июль и август они опять упали – примерно до 57 рублей за литр. Однако в сентябре был отмечен резкий рост молочных цен – сразу на треть, октябрь изменений не внес. В Пскове молоко за январь, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, в феврале и марте цены не изменились. Потом литр вдруг подешевел сразу на 20 процентов – примерно до 35 рублей, но по итогам мая его цена опять выросла почти до 46 с половиной рублей. На этом же уровне молоко удержалось и в июне, но за июль его цена резко упала – сразу на 20 процентов, примерно до 37 рублей за литр. В следующие месяцы года цены на молоко росли и падали, в начале ноября они составили чуть более 37 рублей за литр.

​Картофель

В первом полугодии цены на картофель показывали рекорды роста, но затем началось сезонное падение его стоимости. Итак, с начала года в Москве килограмм картофеля к началу июля подорожал почти в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей. Но затем подоспел свежий урожай. В итоге за июль цены на картофель рухнули почти на 60 процентов к предыдущему месяцу, до 36 рублей за килограмм, а за август-сентябрь – менее чем до 20 рублей. Но в октябре рост цен на картофель возобновился: по итогам месяца он подорожал на 2 с половиной рубля. Примерно так же обстоят дела и в Пскове: за пять первых месяца года картофель там подорожал более чем в три раза – почти до 50 рублей. Однако в июне цена на него упала сразу на 20 процентов, за июль – на 30 с лишним процентов, а за август еще более чем на 43 процента – примерно до 15 рублей за килограмм. За сентябрь стоимость картофеля в Пскове упала еще на рубль. Октябрь падение цен прекратил: по итогам месяца картофель вновь подорожал – и сразу более чем на 20 процентов.

​Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, по-прежнему остаются стабильными. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал с 27 до почти 29 рублей (на 5,9 процента), затем его цена не менялась. В Пскове за первый месяц года хлеб, наоборот, подешевел с 21 до чуть более 20 с половиной рублей (минус 3,8 процента). Но потом цены восстановились и до сих пор держатся на уровне чуть менее 21 рубля за буханку.

​Яйца

Куриные яйца – еще один товар, цены на который отличаются нестабильностью. В Москве стоимость десятка в категории "отборные" за январь снизилась более чем на 15 процентов со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. Затем падение до 68 рублей за десяток, и новый рост – сразу до 105 рублей. Примерно на этом же уровне (104 рубля за десяток) цены на яйца оставались в мае и июне. За июль десяток вновь прибавил в стоимости 3 рубля, скинув к началу октября 1 рубль. Но затем цены на яйца выросли сразу на 2,4 процента. В Пскове примерно такая же картина: за первый месяц года яйца подешевели с 64 до 55 с половиной рублей (минус 13,4 процента), но за февраль они вновь резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Затем началось падение цен – уже к началу июня стоимость десятка яиц снизилась до чуть более 46 с половиной рублей. К началу июля они вновь подорожали – примерно на два рубля, но к концу месяца опять подешевели – до 45 с половиной рублей за десяток. К началу октября цена вновь резко выросла – сразу на 40 процентов, но потом опять упала – до 62 рублей 70 копеек.

​Бензин

Автомобильное топливо в России продолжает дорожать вне зависимости от динамики цен на нефть. С начала января к началу июля в Москве цены на бензин повысились на 6 с половиной процентов – с 38 рублей 30 копеек до 40 рублей 80 копеек за литр. Июль стал приятным исключением: на АЗС, которую отлеживает корреспондент Радио Свобода, стоимость литра бензина не изменилась, на этом же уровне он остался и в августе. Но в сентябре новый, хотя и небольшой рост – до 40 рублей 95 копеек за литр. За октябрь бензин подорожал еще на 5 копеек. В Пскове же подорожание бензина было менее заметным, но непрекращающимся: за первую половину года его цена выросла на 3,9 процента – с 38 рублей примерно до 39 рублей 50 копеек за литр. Еще на 30 копеек или на 0,7 процента бензин подорожал в июле, но в августе рост цены остановился. На уровне чуть менее 39 рублей 80 копеек за литр его стоимость оставалась и в сентябре. Однако за октябрь топливо вновь подорожало – сразу на 3 процента.

Официальная статистика

В октябре в России возобновился рост потребительских цен – по итогам месяца они увеличились на 0,2 процента. Это случилось после рекордного падения в августе (сразу на 0,5 процента) и в сентябре, когда дефляция в стране, по данным Росстата, составила 0,1 процента. Таким образом, за январь-октябрь цены выросли на 1,9 процента, а в годовом выражении упали – с 3 процентов по итогам сентября до 2,7 процента к началу ноября.

При этом продовольственные товары, согласно официальной статистике, за октябрь подорожали на 0,4 процента (для сравнения: на 0,3 процента с начала года). Плодоовощная продукция в октябре подорожала на 2,7 процента после снижения цен на 6,9 процента в сентябре. Росстат также отмечает, что за минувший месяц существенно выросли цены на огурцы (в 1,5 раза) и на помидоры (в 1,4 раза). Однако лук и яблоки, наоборот, подешевели за октябрь на 8,7 и 8,5 процента соответственно, цены на капусту, морковь, свеклу, чеснок, лимоны и виноград снизились в пределах от 3,2 до 6,8 процента. Кроме того, в октябре значительно выросли цены на куриные яйца (8,1 процента), молоко и сливочное масло подорожали на половину процента. Сахарный песок, согласно данным Росстата, в течение октября, наоборот, подешевел на 6,6 процента.